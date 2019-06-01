İbrahim Üzülmez'e büyük şok! 4 saat önce imza atmıştı
Kasımpaşa Kulübü 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kasımpaşa Kulübü 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.
İbrahim Üzülmez Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, kadro yapılanması konusunda yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi.
Üzülmez, bu sezon Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardığı Gençlerbirliği ile şampiyonluk sevinci yaşanmıştı. Genç teknik adam ile Gençlerbirliği sezon sonunda ayrılık kararı almıştı.
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