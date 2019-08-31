İbrahim Üzülmez'den, Emetspor'a malzeme desteği!
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan, eski milli futbolcu İbrahim Üzülmez, Emetspor'a malzeme desteğinde bulundu.
Emetspor kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, “Emet'in tanınmış simalarından olan Fatih Özata aracılığı ile kulübümüze forma ve krampon malzemesi desteği veren İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum. Milli futbolcumuza, gençlere ve spora verdiği destekten dolayı minnettarız” ifadelerini kullandı.
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