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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.03.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

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İbrahim Üzülmez, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri’yle yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen İbrahim Üzülmez ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto 1’inci Lig’in 25’inci haftasında sahasında Altay’ı konuk edecek Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde basına açık yapılan antrenmanda İbrahim Üzülmez, başarılı işler yapmak ve Gençlerbirliği’ni olması gereken Süper Lig’e taşımak istediklerini söyledi.

"HEDEFE ULAŞMAK İÇİN KARAKTER ORTAYA KOYACAĞIZ"

Takımın başında daha önce başarılı işler yaptıklarını belirten İbrahim Üzülmez, "Bu camiada rahmetli İlhan Cavcav döneminde görev alıp pozitif işler yaptık. Bir kez daha İlhan Cavcav’ı rahmetle anıyorum. Süper Lig’deki birçok ekip bize tecrübesiz gözüyle bakarken o bize güvenip görev vermişti. Bu camia konum itibarıyla Süper Lig’de olması gereken camia. Bazen şartlar sizin sıkıntılar yaşamanıza sebep olabiliyor. Karakterli ve doğru oyunculardan kurulan bir takıma sahibiz. Futbolda yalnızca iyi bir takım olmak değil, bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Karakterimizi ortaya koyarsak hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ ALTAY MAÇI"

Altay maçının önemine vurgu yapan Üzülmez, "Fikstür üzerinden konuşmayı çok sevmiyorum, hedef önümüzdeki maçlardır. İlk olarak pazar günü oynayacağımız Altay maçına odaklandık. Çalışmaya başladık, rakibin analizini yaptık. Altay son haftaların en flaş takımı, dolayısıyla bizi zor bir maç bekliyor ama oyuncularımıza inanıyoruz. Umarım bu birliktelik hafta sonundaki maça yansır ve güzel sonuç alırız" ifadelerini kullandı.

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