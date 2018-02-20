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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol İbrahim Üzülmez: Yakaladığımız performansı sürdürmeliyiz
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Futbol
20.02.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: Yakaladığımız performansı sürdürmeliyiz

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Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, istedikleri sonucu aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Üzülmez, Çaykur Didi Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 22. haftadaki MKE Ankaragücü galibiyetinin anlamlı olması için Balıkesirspor Baltok maçını mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşma olarak gördüklerini belirtti.

Oyunda ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Üzülmez, "Oyuncularımıza soyunma odasında 'İyi bir takımız. Gol yemediğimiz takdirde gol atabilecek yeteneğimiz var.' dedim. İkinci yarı golü kovalayan, rakibi hataya zorlayan bir görüntü verdik. İstediğimiz sonucu aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımız onurlu, dirençli ve coşkulu bir mücadele ortaya koyuyorlar. Son iki haftada yakaladığımız istikrarlı çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaybetseler bile mücadele eden bir takım görüntüsü verdiklerini anlatan Üzülmez, "Balıkesir ekibi topun gerisine gelerek bizi hataya sürüklemeye çalıştı. Altınordu maçında düştüğümüz hataya düşmedik. Elazığspor maçı da bu maçın kopyası olacak. Yakaladığımız performansı sürdürmeliyiz. Hiç bir şey bitmiş değil. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz maçlarımızı kazanırsak sorun yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak karşılaşmanın ardından ilk yarı iki takımın ortada futbol oynamasına rağmen ikinci ayrıda Rizespor’un kendilerinden daha baskın oynadığını dile getirdi. Bulak, “Rizespor’u tebrik ediyorum, ikinci ayrı bizden daha iyi oynadılar. İlk yarı ortada bir oyun vardı. Ne onlar ne biz üretken olamadık gol pozisyonlarında ama kontrollü bir oyun vardı. Belki çok yüksek tempo aranmadı ama rakibe de çok pozisyon vermeyen bir oyun oynandı. İkinci ayrı Rizespor’un 0-0’da daha baskılı oynayacağını düşünebiliyorduk. Biz ayağa pas yapmayı denedik ve böylece rakibin baskısını kırmak istedik. Ayağımızdaki topların bizde kalmasını istedik ama yine ayağımızdaki topla beraber sorun yaşadık” ifadelerini kullandı.

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