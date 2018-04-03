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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2018 - 19:24, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: Son virajın içindeyiz

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İbrahim Üzülmez: Son virajın içindeyiz

Spor Toto 1. Lig’de 56 puanla liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, son viraja geldiklerini söyleyerek, “Şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz” dedi.

Ligin 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor’u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçı hazırlıklarının ilk gününde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Ligde şampiyonluk yarışının zor geçtiğini ve bu yarışın 32. haftaya kadar kesintisiz devam edeceğine ifade eden Üzülmez, "Süper Lig için 5 takım da çıkma yarışı içerisinde. Rakipleri bir kenara bırakıp kendimize odaklanıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bu lig çok farklı bir lig ve bu ligde oynamak çok kolay değil. Hele zirveye gitmek hiç kolay değil. İyi bir kadroya sahip olmamıza rağmen zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Ama emek vererek bu noktaya geldik. Artık son virajın içerisindeyiz. Bu virajı atlatıp şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz" dedi.

Son haftalarda oyundan çok skorun önemli olduğunu söyleyen Üzülmez, İstanbulspor karşısında istedikleri skoru aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Fair-play içerisinde sadece saha içerisindeki oyunun konuşulduğu bir sezon diliyorum. Dışarıda çok farklı söylemler görüyorum. Emeğimizi, alın terimizi kimsenin heba etmesine izin vermeyiz. Oyuncu grubum mücadeleci. Hepsini tebrik ediyoruz. Kalan beş haftada hedeflerimize ulaşmanın mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.

İç sahada aldıkları sonuçların kendilerini memnun etmediğini belirten Üzülmez, “İkinci yarı 9 iç saha maçında 7 galibiyet hedefliyordum ama istediğim tutmadı. İçeride kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi ettik.

Artık içeride ve dışarıda bu işi bırakmamalıyız. İç sahada da işimizi iyi yapmalıyız. İç sahaya gelen rakiplerin düşme potasında olması işlerimizi zorlaştırıyor. Eskişehirspor da aynı şekilde bize gelecek. Yücel İldiz hocamızın bırakması ile yeni bir hoca ile gelecekler. Biz de artık iç sahada daha çözüm odaklı oynayarak kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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