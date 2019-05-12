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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: "Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz"

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İbrahim Üzülmez: "Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz"

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından iki ekibin teknik direktörleri de maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki ekibin teknik patronları açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz. Gençlerbirliği camiası çok değerli bir camiadır. Hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren oyuncu grubumuzla çok iyi bir sinerji yakaladık. Güzel bir birliktelik oluşturduk. Hep beraber takım bütünlüğünü yakalayarak mutlu sona ulaştık. Her başarının altında olduğu gibi bu başarının altında da iyi bir emek var. Hiçbir başarı emeksiz olmaz. Başarı kolay olmadı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra oyuncularımızı bu maça motive etmek kolay olmadı. Oyuncularımız üzerilerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Gençlerbirliği camiasını istediği hedeflere, hak ettiği hedeflere ulaştırdılar. Oyuncularımızla beraber güzel bir bütünlük yakalayarak güzel bir takımdaşlık olgusunu ortaya koyarak mutlu sona ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çok karakterli bir gruba sahibim. Ben de İbrahim Üzülmez olarak geçen sene Çaykur Rizespor ile bu mutluluğu yaşadım şimdi de Gençlerbirliği ile bu mutluluğu yaşıyorum. Şükürler olsun" dedi.

Gazişehir cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın geneline baktığımızda her şeyi yapmak isteyen bir takımdık. Rakip sadece bir puan için gelmişti. Çok fazla çıkmadan oyuncaklarını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar isteğimizi, arzumuzu korusaydık galip gelebilirdik. Çok da pozisyon yakaladık. Özellikle maç 0-0 iken bulduğumuz pozisyon gol olmuş olsaydı her şey farklı olurdu. Kişisel hatalardan bugün golleri yedik. Yine kendi hatamızla topu kaptırdık ve ikinci golü yedik. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan, pozisyon bulan bizdik. Rakibimizin çok net pozisyonları yoktu ama sonuçta attıkları iki gol var. Bugün çok istedik, çok arzu ettik ama olmadı. Yediğimiz gollerle bugün mağlup olduk. Üzgünüz ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Hemen Karabük maçı hazırlıklarına başlayıp, oraya konsantre olmak istiyoruz" diye konuştu.

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