İbrahim Üzülmez: Pozisyonları değerlendiremiyoruz
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Zor bir maç. Dirençli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuna iyi başladık, golü de bulduk. Arkasından ikiyi de bulabilecek pozisyonlarımız vardı, fakat ne hikmetse gol pozisyonlarını değerlendirme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Hem Altınordu hem bu maça baktığımızda çok pozisyonlar kaçırıyoruz. Duran toplarda etkili olmamıza rağmen maalesef atamayan bir takımız. Duran top kullanıyorsanız bunun sonucunu da almanız gerekir” ifadelerini kullandı.
Elazığspor cephesi
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iki takımın da 2 puan kaybettiğini dile getirerek, “Biz de buradan iyi bir sonuçla dönmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. İlk yarıda ikili mücadeleleri kazanamadık. İkinci yarıda daha sağlam basmamız gerekiyordu ve kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Devre arasında bunu konuştuk. Oyuncularımız bunu yerine getirdiler. Burada mağlubiyeti hak edecek bir şey yapmadık. İki takım da 2 puan kaybetti, 1 puan kazandı. Kazanma serisini yakaladığımız sürece Play-Off'da kalırız” dedi.
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