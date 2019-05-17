İbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"
GeriFutbol İbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ercan ATA - Nesrin AYDIN / DHA
17.05.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"

Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, bu süreçte yaşadıklarını ve gelecekteki hedeflerine dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kenetlenerek camiayı şampiyonluğa taşıdıklarını ifade ederek, "Mutluyuz tabii ki. Şampiyonluk kelimesi çok kolaydır ama altını da doldurmak gerekiyor. Şampiyonluk coşkusu güzeldir. Oyuncularımla birlikte 9 hafta boyunca bir sinerji yakalayarak, kenetlenerek, birlik beraberlik içerisinde olarak bu güzel camiayı şampiyonluğa taşıdık. Geçen sene Çaykur Rizespor, bu sene Gençlerbirliği'ni zirveye taşımak gerçekten bizleri çok mutlu etti. Yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aldığım paranın karşılığını vermeye çalışıyorum. Bunun karşılığında da böylesine güzel duygular yaşayıp şampiyonluk apoletini takmak da tabii ki bizler için çok güzel bir duygu. Burada sezon başından itibaren 48 puan toplayan Erkan hocayı da unutmamak gerekiyor. O da çok başarılı bir şekilde sezona başladı ama profesyonel ligde bu tür değişimler olabiliyor. 48 puan da çok azımsanacak bir puan değil" ifadelerini kullandı.

"18 YÖNETİCİ ARASINDA BANA TEK GÜVENEN İLHAN CAVCAV'DI"
'Tecrübesiz' kelimesini yok etmek istediğine vurgu yapan Üzülmez, "Allah rahmet eylesin, hiç kimse Süper Lig'de bize güvenmezken, klasik Türkiye'de bir söylem var 'tecrübesiz' ben bu kelimeyi de yok etmek istiyorum. Rahmetli dedi ki 'ben sana güveniyorum, inanıyorum.' Takımı bize teslim etti. O zaman Elazığspor'da 6 haftalık bir süreçte görev yaptım ve ayrılmıştım. Süper Lig'de direkt bir takımı teslim etmek de bir cesarettir, bir öngörüdür. Rahmetlinin bu sezileri çok iyiydi. 18 yönetici vardı ve bana sadece İlhan Başkan güvendi. Hatta o zaman yönetim kurulu toplantısına gittiğimde herkesin suratı düşmüştü ama doğrusunu söylemek gerekirse başkan destek oldu bize ve Süper Lig'de 32 puan toplamıştık. Takım içerisinde herkese şans vermek istiyorum. Son maçlarda da görev almamış oyunculara görev vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe maçında da bir oyuncuyu oynattım. Fenerbahçe maçını 2-1 kaybettik. Başkan çantayı topla git dedi. Basına açıklamayı yap ben gidiyorum o zaman dedim. Ondan sonra beni fabrikaya çağırdı, biraz duygusal bir görüşmemiz oldu, takımda kaldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, rahmetli başkan çok otoriterdi, disiplinliydi ama çok da yufka yürekliydi" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'İN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUM"
Oyuncuları ile birlikte Gençlerbirliği'nde kalmak istediklerini ifade eden İbrahim Üzülmez, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği camiasıyla 1 buçuk yıllık kontrat yapmıştık. Yarım sezonu bitirdik şimdi 1 yıllık kontratım var, Süper Lig'de de oturup konuşmak gerek. Benim kontratlara da bağlı kalan bir yanım yok. Farklı bir karakterim var. Öncelikli olarak hedeflerimle örtüşen bir camia, şu anda Gençlerbirliği camiasını seviyoruz, çok da değerli bir başkanı var. Köklü bir camia ve şampiyon olduk. Oyuncularımızla beraber burada devam etmek en büyük arzumuz ama yapılanmayı da doğru yapmak gerekiyor. Bu sene Süper Lig'de Bursaspor, Göztepe gibi takımlar ne kadar iyi kadrosu olmasına rağmen sıkıntılar yaşadı. Son haftalara kadar küme düşme potasının içerisinde olan camialar. Bu camialar uzun yıllar başarıdan başarıya koşan camialar. Süper Lig'in çok kolay olmadığını biliyorum. O tecrübeye de sahibim, yapılanmayı iyi yapmamız gerekiyor. Başkanımızla bu haftayı bitirdikten sonra oturup bir araya gelmek istiyoruz ama benim 1 sene daha mukavelem var. Gençlerbirliği güzel bir camia ve burada görev alıp devam etmek isterim. Bizim hocalarımıza önceden bu kadar güven yoktu. Bizlere de güvenilmesi gerek. Taktik teknik hepsi Türk hocalarda da var. Günümüz futbolunda herkes bir şekilde çalışıyor. Herkes bir şekilde program çıkarmaya çalışıyor. Önemli olan oyuncularla o iletişimi sağlayabilmek. Burada 25 farklı karakter var, bu 25 karakterin 11'ini oynatıyorsunuz ve arkasından 13-14 tanesini de oynamadığı için bir şekilde onu da kazanmanız gerekiyor. Birlikteliği sağlayabiliyor muyuz ona bakmak lazım. Spor camiasında 'tecrübe' diyorlar, tecrübeyi yaşayarak, çalıştırarak öğreniyorsunuz."

"ART NİYETLİ HATALAR YAPARSANIZ İNSANLARI FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRIRSINIZ"
VAR sistemi ve son zamanlardaki hakem hatalarından kaynaklanan tartışmalara da değinen Üzülmez, "Art niyetli hatalar yaparsanız insanları futboldan uzaklaştırırsınız. Herkesin sağduyulu bir şekilde hareket edip 'neden bu kadar hakem konuşuyoruz bu ülkede' diye şapkasını önüne koyup kim nerede hata yapıyor onu bulmamız lazım. Bu geminin içerisinde hep beraberiz. Eğer bu gemi su almaya başlarsa herkes su alır. Dolayısıyla burada hakemler, teknik adamlar, MHK, Federasyon, medya herkes bu konuda sağduyulu bir şekilde hareket edip bu hakemleri neden bu kadar çok konuştuğumuzla ilgili bir çözüm bulmamız lazım" diye konuştu.

"BU KADAR HATA OLAN YERDE GALATASARAY DA MUTLU DEĞİLDİR"
DHA'ya yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek maça da değinen Üzülmez, Galatasaray'ı 1 adım önde gördüğünü ifade ederek, "Son haftalarda Galatasaray ile ilgili olumsuz anlamda görüş belirtiliyor. Eminim ki Galatasaray da mutlu değildir. Bu kadar hataların olduğu bir yerde kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Başarıyı yakalayan da mutlu değildir, başarısız olan da. O zaman bir sıkıntı vardır. Başakşehir'in puan avantajı vardı, o avantajı kullanamadı. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Öbür tarafta Fatih Terim gibi kendi saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanan bir Galatasaray takımı var. İki takım için de kolay maç değil. Galatasaray, Akhisarspor maçında çok iyi değildi belki ama bu tip maçları neticelendirmeyi bilen bir takım. Başında da Fatih Terim gibi bu maçları sayısızca yaşamış bir teknik adam var. Bu maçın favorisini ortaya koyamam. Bu maçı alan zaten şampiyon olacak. Ama bir adım saha, seyirci avantajı ve kadro kalitesine baktığımızda Galatasaray'ı öne çıkarabilirim" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA BENİM DE ŞANSIM VAR, O HAYALİ İÇİMDE SAKLIYORUM"
Beşiktaş camiasının evladı olduğunu ve herkes kadar takımı yönetme şansı bulunduğunu sözlerine ekleyen Üzülmez, "İşimizi bu şekilde doğru yapmaya devam edersek neden Beşiktaş olmasın? Beşiktaş bizim camiamız, herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de şansım var. Ben de o kulüpte 11 sene kaptanlık yaptım. Şu anda öyle bir imkan olur mu bilmem, öyle bir beklentim de yok. Ben Beşiktaş'ın içerisinde yetişmiş, orada kaptanlık yapmış, oranın bir evladıyım. Şu anda Gençlerbirliği takımıyla daha başarılı olmak istiyorum, çıtayı daha yükseltmek istiyorum. Zaman ne gösterecek bilemeyiz. Herkesin hedefi ve hayalleri vardır, hayaller olmadan başarı olmaz. Ben de o hayali içimde saklıyorum. Neler olacak hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

İbrahim Üzülmez: "Herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de vardır"

Fenerbahçe'de kongre tarihleri açıklandı

Diagne tehlikesi! Dev maç öncesinde...

Müthiş stat dev şölenle açıldı