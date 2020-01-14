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GeriFutbol İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri...
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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 18:48,Son Güncelleme:/

İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri...

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İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri...

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'yı istediğini söyledi.

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor'un radarına girdi. 

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, genç futbolcuyu transfer etmek istediklerini açıklarken şu sözleri kullandı;

"Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray’ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Fatih Terim’in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray’ın oyuncuyu bırakmasını isterim."

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