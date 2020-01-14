İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor'un radarına girdi.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, genç futbolcuyu transfer etmek istediklerini açıklarken şu sözleri kullandı;

"Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray’ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Fatih Terim’in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray’ın oyuncuyu bırakmasını isterim."

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