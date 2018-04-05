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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
dha
05.04.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: Denizi geçtik, derede...

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İbrahim Üzülmez: Denizi geçtik, derede...

Spor Toto 1’inci Lig’de bitime 5 hafta kala liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kritik haftaların içinde olduklarını belirterek, "Denizi geçtik, derede boğulmamalıyız" dedi.

Lig’de liderlik koltuğunda yer alan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kalan 5 haftayı değerlendirdi. Lider olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirten Üzülmez, "Lider olmaktan mutluyuz ama arkadan bizi paçamızdan tutup çekmeye çalışan 4-5 tane takım var. Son İstanbulspor maçında 3-0’a kadar sahada çok doğru işler yapan bir Çaykur Rizespor vardı. Yediğim bir şansız gol sonrası kontrolü rakibimize verdik. Bu anlarda daha sakin olmalıydık ve oyunu tutmalıydık. 3-0’dan 3-2’ye gelen bir maçta saha içerisinde oyuncularımızda büyük tedirginlikler yaşayabiliyor. Bunlar son derece stresli haftalar ama biz derede boğulmamak için konsantre bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"ZİRVEDEKİ TAKIMI HERKES YENMEK İSTER"

Ligdeki diğer takımlarım kendilerine karşı daha fazla motive olduğunu dile getiren Üzülmez, "Zirvede olduğumuz için bunu olağan karşılıyorum. Lider olarak çıktığınız her maçta rakipler sizi yenip kamuoyunda ses getirmek istiyor. Zirvedeki takımı herkes yenmek ister. Biz rakiplerimize ve saha içerisinde yaptıkları mücadeleye saygı duyacağız. Hem kulübümüze hem de kentimize yakışanda budur. En büyük saygıyı da kendimize duyacağız. Bu zamana kadar doğru işler yaparak bu noktalara kadar geldik. Kalan 5 haftada da bu doğruları sahaya yansıtarak, hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"KRİTİK HAFTALARA GİRDİK"

Kalan 5 haftanın çok kritik olduğunu ve oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu da kaydeden Üzülmez, şunları söyledi:

"Oyuncularımızı kartlar konusunda uyarıyoruz. Kritik haftalara girerken kart sınırında yer alan bir çok oyuncumuz var. Saha içerisinde o anki adrenalin ile futbolcular belki sağlıklı düşünemiyor olabilir ama biz onları bu stresli durumdan olabildiğince uzak tutmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde ve saha dışında hem bizi hem de futbolcularımıza yönelik tahrikler olabilir. Biz hiç bu oyunlara gelmeden kendi futbolumuzu oynayacağız. Şu anda lideriz, önümüzdeki 5 haftayı da lider geçirip bu durumu taçlandırmak istiyoruz."

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