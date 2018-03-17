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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol İbrahim Üzülmez: Bizim için üzücü bir sonuç
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Futbol
17.03.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: Bizim için üzücü bir sonuç

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İbrahim Üzülmez: Bizim için üzücü bir sonuç

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yedikleri golün bireysel hatalar yüzünden olduğunu dile getirerek, “Bizim için üzücü bir sonuç, 2 puan kaybettik. Avantajı yakaladığımız haftalarda iç sahalarda oynadığımız maçlarda 3 puanla ayrılsaydık eğer çok daha iyi bir avantaj yakalayacaktık. Ligin son haftaları da yaklaştıkça tabi stres de ön plana çıkıyor. Bugünün en büyük sıkıntısı bireysel olarak yaptığımız hatalardan yediğimiz 1 gol. Çok anlatmamıza, söylememize rağmen saha içerisinde bu bireysel hatalar yapılıyor. İlk 45 dakikada iyi olduğumuz söylenemez. Ama ikinci yarı sporcularıma ‘Evet kaybedebiliriz fakat kaybederken mücadele ederek kaybetmek bizim mantalitemize ve karakterimize yansıyan bir durumdur’ dedim. Dolayısıyla ikinci yarı mücadele ederek daha iyi bir şekilde sahada olmamız gerektiğini söyledim. Nispeten hatalar var ama ikinci yarıdaki futbola baktığınızda biraz daha baskı kuran, pozisyonlar yakalayan bir takım görüntüsü içinde olduk. Bunun akabinde de attığımız bir golle berabere bitirmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Uzun bir maraton ve uzun maratonda puan kayıpları oluyor. Sıkıntıları bir kenara bırakıp İstanbulspor maçına hazırlanacağız” dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise Rizespor karşısında daha cesaretli oynamaya geldiklerini belirterek, “Buraya gelirken takımımızın bulunduğu durum, güvenini kaybeden bir ekipti. Ligin zirvesindeki takım olan Rizespor ile oynayacağımız maç, tekrar takımın güvenini kazanmak adına önemli bir müsabakaydı. Rizespor’un kadro kalitesine saygı duyarak, Rizespor’a karşı cesaretli oynamaya geldik. İlk yarıda istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Neticesinde ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Skoru koruma adına çok geriye yaslandık” dedi.

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