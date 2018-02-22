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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol İbrahim Üzülmez: "Beşiktaş yorumları üzüntü verici"
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Sıradaki Haber:UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda toplu sonuçlar

Futbol
22.02.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: "Beşiktaş yorumları üzüntü verici"

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş için yapılan olumsuz eleştirileri yerdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, şampiyonluk mücadelesinde ciddiyeti elden bırakmadan emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an ligde bulundukları konumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Rakiplerin puan kaybı yaşadığını ifade eden Üzülmez, "Rehavete girersek ve bu saatten sonra şampiyon olduk, dersek sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan, aynı mücadele ve azimle emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Üzülmez, geldikleri noktada sadece oyuncuların değil taraftarın da katkısı olduğunu belirterek, "Herkesin bu başarıda payı var. Şu anda göstermiş olduğumuz performansı, bundan sonra da devam ettireceğiz ki hedefimize ulaşalım. Henüz hedefe ulaşmadık. Hedefe ulaşmak için bayağı bir yol aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Ligin 24. haftasındaki Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmasının zor olacağını vurgulayan Üzülmez, şöyle devam etti:

"Rakibimizin de çok etkileyici oyuncuları var. Onların da hedefleri üst sıralar olduğu için bu maçta da iyi sonuç almak isteyeceklerdir. Oyuncularıma güveniyorum. Birlikte oynadığımız ve taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman neler yapılabileceğimizi herkese gösterdik. Zor bir maç olacaktır. Bu ligde her maçın farklı birhikayesi var. Hafta sonu sahamızda karşılaşacağımız Elazığspor'un oyun içerisinde farklı hikayesi olacaktır."

Üzülmez, daha alınacak 33 puan olduğunu belirterek, "Bu çok büyük bir puandır. Önümüzdeki haftalarda en iyisini yapmak istiyoruz. Her oyuncumuza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

- Beşiktaş yorumu

İbrahim Üzülmez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye üzüldüğünü dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medyaya bakınca insanların Beşiktaş'la ilgili söylemleri üzüntü verici. Beşiktaş, Bayern Münih karşısında 10 kişi ile iyi bir mücadele örneği gösterdi. Beşiktaş bu ülkenin takımı. Ay-yıldızlı formamızı temsil etmeye çalıştı. Kendi içimizde ayrımcılık var. Avrupa'daki maçlarda sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe ve Galatasaray olur, bu bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Beşiktaş elinden geleni yaptı. Gruptan lider çıktı."

Öte yandan yeşil-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'de 25 Şubat Pazar günü Tetiş Yapı Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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