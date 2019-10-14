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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi

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İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Sporun Enleri Ödül Töreni bu yıl 7. kez gerçekleştirildi.

İzmir'de yapılan organizasyonda; Akdeniz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren 37 sporcuya plaket verildi.

Törende; Almanya'nın Stuttgart kentinde dün sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanıp büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ın ödülünü annesi Sultan Çolak ve babası Mehmet Çolak, Vali Yardımcısı Erhan Günay'ın elinden aldı. Ayakta alkışlanan ve duygusal anlar yaşayan Çolak çifti, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.

İzmir Vali Yardımcısı Günay da, Türk sporcuların başarılarıyla övündüklerini belirterek, "Spor gençlerimiz için olmazsa olmaz aktivitelerden biri haline gelmelidir. Sağlıklı nesiller yetiştirmeliyiz. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi. İzmir Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ise "Belki verdiğimiz bu ödülün maddi değeri çok yok ama manevi değeri çok anlamlı. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, "Bizler sporcularımızla ne kadar övünsek az. Böyle organizasyonlarla onları ödüllendiriyoruz, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda ödül alanların listesi şöyle:
Artistik buz pateni kategorisinde DeryaTaygan, Efe Çetiz, Masal Oran; artistik cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu; buz dansında Berk Akalın; futbolda İzgem Spor Kulübü; güreşte Yiğit Öztürkcan; judoda Musa Şimşek, Mustafa Menevşe, Yağmur Şengül; karatede Nur Şengül, Menekşe Vardar; kick boksta Bilge Su Gürel, Kübranur Sözübek; modern pentatlonda İlke Özyüksel; muay thai'de Sevim Ada, Sıla Çolak; okçulukta Aybüke Aktuna, Bill Güneri, Yasemin Ecem Anagöz; oryantiringde Şahin Demir; özel sporcular yüzme branşında İrem Öztekin; tekvandoda Adil Tekin, Esra Akbulak, Mehmet Efe Özdemir, Serim Olgun Kahveci; triatlonda Esra Nur Gökçek; wushu'da Yiğit Yağız, Zülal Alipaşaoğlu, Ceren Ertan, Murat Yalçın, Doğukan Sermikli ve Ayşenir Sanyıldız.

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