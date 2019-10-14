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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

İbrahim Çolak'a muhteşem karşılama

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İbrahim Çolak'a muhteşem karşılama

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

23'üncüsü düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, şampiyonada farklı branşlarda 2. olan Ahmet Önder, 5. olan Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ile birlikte İzmir'e geldi. Aynı zamanda Aliağa Helvacı Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olan İbrahim Çolak'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanında ailesi, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havalimanında kurulan platformda kürsüye çıkan sporcular, kendilerini karşılamaya gelen vatandaşları selamladı. Programa canlı bağlantı yoluyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan katılarak, sporcuları tebrik etti.

"Türk Cimnastiği olarak çok büyük iş başardık"

Programda konuşan Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, "Bu tarihi bir an gerçekten, çok mutluyum. Türk Cimnastiği olarak çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum. Sırada olimpiyatlar var, en iyi başarıyı elde edeceğimize gönülden inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından sporcular, üstü açık otobüsle İzmir turuna çıktı.

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