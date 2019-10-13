İbrahim Çolak kimdir ve kaç yaşında?
İbrahim Çolak, spor alanında Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından araştırılan isim olmaya başladı. Uluslararası arenada Türkiye'yi jimnastik alanında temsil eden İbrahim Çolak, artistik stilde performans göstermektedir. İşte, İbrahim Çolak kimdir ve kaç yaşında sorusunun cevabı
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Milli futbolcumuz İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun süredir jimnastik alanında kendisini geliştiren İbrahim Çolak, Bakü'de 2015 yılında düzenlenen Avrupa Oyunların'da bronz madalya kazanmıştır.
Milli sporcumuz İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştır.
Milli jimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle