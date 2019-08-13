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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.08.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

İbrahim Akın futbolu bıraktı

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İbrahim Akın futbolu bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen ancak yönetimin kulüpten ayrılmasını istemediği İbrahim Akın futbolu bıraktığını açıkladı.

 Yönetimin bir süre önce kulüpte başka bir görev almasını teklif ettiği usta krampon bu teklifi kabul ettiğini söyledi. "Futbolu bıraktım, ancak Altay'da kalacağım" mesajı veren İbrahim Akın, önümüzdeki günlerde kulüpteki yeni görevinin netleşeceğini dile getirdi. Yönetim, İbrahim Akın'a yapımı devam eden Alsancak Stadı hizmete açıldıktan sonra jübile yapmayı planlıyor.
Altay altyapısından yetişen İbrahim Akın, 2004-05 sezonu öncesi Beşiktaş'a transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Üst üste 3.5 sezon Beşiktaş forması giyen futbolcu siyah-beyazlılarda iki kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Başakşehir, Gaziantepspor, Sivasspor kulüplerinde oynadıktan sonra 2016-17'de Altay'a dönen İbrahim Akın, İzmir ekibinde önce 3. Lig'de daha sonra 2. Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadı. A Milli Takım formasını da terleten 35 yaşındaki İbrahim, geçen sezon 1. Lig'de 23 maçta görev aldı.

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