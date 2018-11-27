İbra'dan Trabzonspor formasıyla poz!
Ünlü futbolcu İbrahimoviç Antalya’ya sürpriz ve gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dünya starı İbrahimoviç yine şaşırttı...
Antalya’da İbrahimoviç’i tanıyan Trabzonspor taraftarı bir çocuk formasını imzalattı.
Dünyaca ünlü yıldızla fotoğraf çektiren Yunus adlı çocuk fotoğrafları sosyal medyada paylaştı…
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Ibra'nın eski takımı Manchester United, Premier Lig'de kötü günler geçirmeye devam ediyor...
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