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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol İbra şoku sonrası Terim'e 5 yıllık sözleşme rafta
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Futbol
Kaynak: Takvim
27.03.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

İbra şoku sonrası Terim'e 5 yıllık sözleşme rafta

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İbra şoku sonrası Terim'e 5 yıllık sözleşme rafta

Başkan Cengiz, Terim’le yapılan 5 yıllık sözleşmeyi genel kurul sonrası KAP’a bildirecekti. Ama işler değişti... Şok gelişme sonrasında Cengiz'le görüşen Terim'in "Yeni sözleşme konusunu sezon sonuna bırakalım" dediği iddia edildi.

Yönetimin genel kurulda idari olarak ibra edilmemisinin şokunu yaşayan Galatasaray'da işler iyice karıştı... Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le yapılan 5 yıllık sözleşmenin etik açıdan sıkıntı yaratmaması adına genel kurul sonrasında KAP'a bildirilmesine karar vermişti. Ancak yaşanan şok gelişme tüm hesapları alt üst etti. Fatih Terim'in Başkan Cengiz'le bir araya geldiği ve "Bu tabloda yeni sözleşme uygun olmaz. Bu işi sezon sonuna bırakalım" dediği öğrenildi.

GÖZLER HUKUKİ SÜRECE ÇEVRİLDİ
Bu görüşme sonrasında Galatasaray yönetimi yapılan sözleşmeyi KAP'a bildirmekten vazgeçti. Eğer Cengiz ve yönetimi mahkemeden olumlu bir karar çıkarır ve görevine devam edebilirse sezon sonunda 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak aksi bir durumda kulübü yeni bir kriz bekleyecek. Bu durumda sözleşme ile ilgili kararı yeni gelecek yönetim verecek.

AYRILIK İHTİMALİ ENDİŞE YARATIYOR
Fatih Terim ve olası yeni yönetimin ilişkisinin nasıl olacağı bu anda büyük bir soru işareti... Taraftarlar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılma ihtimali nedeniyle büyük endişe duyuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Terim'le ters düşen yönetim, tribünlerle de ters düşer. Sonuna kadar Terim" yorumları yapılıyor.

TERİM YORUM YAPMAYACAK
Fatih Terim'in kulüpte yaşanan son gelişmeler karşısında sessiz kalacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Malatya maçı sonrası basın toplantısında sorulacak soruları yanıtsız bırakacağı belirtiliyor.

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Başkan Cengiz, ibra olayı sonrası yaptığı ilk açıklamada, camiaya birlik çağrısında bulunmuştu...

Mustafa Cengiz: Görevimizin başındayızGalatasaray'da zorunlu seçim kararı ile sonuçlanan genel kurulun ardından başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Cengiz, "Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız bir şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelelere geçecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir." açıklamasını yaptı.
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