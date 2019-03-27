İbra şoku sonrası Terim'e 5 yıllık sözleşme rafta
Başkan Cengiz, Terim’le yapılan 5 yıllık sözleşmeyi genel kurul sonrası KAP’a bildirecekti. Ama işler değişti... Şok gelişme sonrasında Cengiz'le görüşen Terim'in "Yeni sözleşme konusunu sezon sonuna bırakalım" dediği iddia edildi.
Yönetimin genel kurulda idari olarak ibra edilmemisinin şokunu yaşayan Galatasaray'da işler iyice karıştı... Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le yapılan 5 yıllık sözleşmenin etik açıdan sıkıntı yaratmaması adına genel kurul sonrasında KAP'a bildirilmesine karar vermişti. Ancak yaşanan şok gelişme tüm hesapları alt üst etti. Fatih Terim'in Başkan Cengiz'le bir araya geldiği ve "Bu tabloda yeni sözleşme uygun olmaz. Bu işi sezon sonuna bırakalım" dediği öğrenildi.
GÖZLER HUKUKİ SÜRECE ÇEVRİLDİ
Bu görüşme sonrasında Galatasaray yönetimi yapılan sözleşmeyi KAP'a bildirmekten vazgeçti. Eğer Cengiz ve yönetimi mahkemeden olumlu bir karar çıkarır ve görevine devam edebilirse sezon sonunda 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak aksi bir durumda kulübü yeni bir kriz bekleyecek. Bu durumda sözleşme ile ilgili kararı yeni gelecek yönetim verecek.
AYRILIK İHTİMALİ ENDİŞE YARATIYOR
Fatih Terim ve olası yeni yönetimin ilişkisinin nasıl olacağı bu anda büyük bir soru işareti... Taraftarlar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılma ihtimali nedeniyle büyük endişe duyuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Terim'le ters düşen yönetim, tribünlerle de ters düşer. Sonuna kadar Terim" yorumları yapılıyor.
TERİM YORUM YAPMAYACAK
Fatih Terim'in kulüpte yaşanan son gelişmeler karşısında sessiz kalacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Malatya maçı sonrası basın toplantısında sorulacak soruları yanıtsız bırakacağı belirtiliyor.
Başkan Cengiz, ibra olayı sonrası yaptığı ilk açıklamada, camiaya birlik çağrısında bulunmuştu...
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