İbra edildi, kolları sıvadı! Startı verdi...
Kritik Mali Genel Kurul'da yüzde 90 çoğunlukla ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden aday olmak için kolları sıvıyor.
Özbek'in bu haftadan başlayarak sarı-kırmızılı camianın etkili isimleriyle bir araya gelip ibra edilmesi nedeniyle teşekkür edeceği ve seçim için kulis çalışmaları yapacağı ifade edildi. celal açar listesinde BAŞKANLIK döneminde istifalar yaşayan Özbek'in bu kez işleri daha sıkı tutup güçlü bir yönetim listesi hazırlayacağı da gelen haberler arasında. Hatta Dursun Özbek'in Mustafa Cengiz yönetimine seçilip ardından istifa eden Celal Açar'ı da listesinin ilk sıralarına yazdığı dile getirildi.
O İSİM ALPER ÜNER
Özbek'in genel kurulda yaptığı konuşmanın ardından kürsüden inerken "Seninle görüşeceğiz" dediği isim belli oldu. Bu kişinin camianın etkin ismi Alper Üner olduğu, Özbek'in kendisine muhalif olan Üner'e tepki gösterdiği öğrenildi.
FATİNOĞLU'NDAN ÖZBEK'E KINAMA
Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığını açıklayan ve son günlerde sarı-kırmızılı camiada en çok konuşulan isim olan Ali Fatinoğlu, sosyal medyadan Mali Genel Kurul ile ilgili açıklamalarına devam etti. Genel kurulun aldığı karara saygı gösterdiğini ve Özbek'i tebrik ettiğini belirten Fatinoğlu, "Genel kurulun aldığı karara saygı göstererek nezaket gereği Sayın Özbek'i tebrik edip ayrıldım. Kürsüye çıkıp yumruk göstermiş. Galatasarayımın başkanlığını yapmış birisi böyle davranamaz, çok ayıptır. Kınıyorum" ifadesini kullandı.
UYGUR'DAN TEPKİ
Dursun Özbek'in ibra edilmesinin ardından Behzat Uygur sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. Uygur, Twitter'dan "İbra oldun ama hiçbir zaman bizim başkanımız olamayacaksın. Akrabasını otelinde kaldırıp faturasını kulübe gönderen adamı biz ibra etmedik" diye yazdı.(Fotomaç)
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