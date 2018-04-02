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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
02.04.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

İbra edildi, kolları sıvadı! Startı verdi...

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İbra edildi, kolları sıvadı! Startı verdi...

Kritik Mali Genel Kurul'da yüzde 90 çoğunlukla ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden aday olmak için kolları sıvıyor.

Özbek'in bu haftadan başlayarak sarı-kırmızılı camianın etkili isimleriyle bir araya gelip ibra edilmesi nedeniyle teşekkür edeceği ve seçim için kulis çalışmaları yapacağı ifade edildi. celal açar listesinde BAŞKANLIK döneminde istifalar yaşayan Özbek'in bu kez işleri daha sıkı tutup güçlü bir yönetim listesi hazırlayacağı da gelen haberler arasında. Hatta Dursun Özbek'in Mustafa Cengiz yönetimine seçilip ardından istifa eden Celal Açar'ı da listesinin ilk sıralarına yazdığı dile getirildi.

O İSİM ALPER ÜNER
Özbek'in genel kurulda yaptığı konuşmanın ardından kürsüden inerken "Seninle görüşeceğiz" dediği isim belli oldu. Bu kişinin camianın etkin ismi Alper Üner olduğu, Özbek'in kendisine muhalif olan Üner'e tepki gösterdiği öğrenildi.

FATİNOĞLU'NDAN ÖZBEK'E KINAMA
Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığını açıklayan ve son günlerde sarı-kırmızılı camiada en çok konuşulan isim olan Ali Fatinoğlu, sosyal medyadan Mali Genel Kurul ile ilgili açıklamalarına devam etti. Genel kurulun aldığı karara saygı gösterdiğini ve Özbek'i tebrik ettiğini belirten Fatinoğlu, "Genel kurulun aldığı karara saygı göstererek nezaket gereği Sayın Özbek'i tebrik edip ayrıldım. Kürsüye çıkıp yumruk göstermiş. Galatasarayımın başkanlığını yapmış birisi böyle davranamaz, çok ayıptır. Kınıyorum" ifadesini kullandı.

UYGUR'DAN TEPKİ
Dursun Özbek'in ibra edilmesinin ardından Behzat Uygur sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. Uygur, Twitter'dan "İbra oldun ama hiçbir zaman bizim başkanımız olamayacaksın. Akrabasını otelinde kaldırıp faturasını kulübe gönderen adamı biz ibra etmedik" diye yazdı.(Fotomaç)

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