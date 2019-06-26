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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

İbo Aslan Dünya şampiyonu

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İbo Aslan Dünya şampiyonu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Vendetta şampiyonlar gecesinde ringe çıkan 23 yaşındaki genç MMA dövüşçüsü İbo Aslan, rakibini nakavt ederek dünya şampiyonluk kemerini beline taktı.

Vendetta şampiyonlar gecesine MMA dövüşçüsü İbo Aslan damga vurdu. Maçın başından itibaren rakibine baskı uygulayan Türk sporcu, adeta şov yaptı. 1.90 boyunda ve 106 kilo dövüşçü karşılaşmayı nakavt ile alarak müthiş bir zafere daha imza attı. Salonu tıklım tıklım dolduran Türk ve Avusturyalı seyirciler Aslan'ı tezahürata boğarken, İbo karşılaşmanın ardından babası Cuma Demirarslan ve promotörü Bülent Sağlam'ı ringe davet ederken, duygusal anlar yaşandı. İbo yaptığı konuşmada, "Öncelikle babamın bana verdiği emekler ve yardımları hiçbir şekilde ödeyemem kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Promotörüm Bülent Sağlam da çok büyük emekler vererek dünya şampiyonu olmam için elinden geleni yaptı. Antrenörlerim, ekibim ve sponsorlarımın da bu başarıda büyük emeği var. Siz seyircilerim ve bana destek olan herkese huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" dedi. 

İbo Aslan Dünya şampiyonu



Bülent Sağlam: "İbo gelecekte bir dünya starı olacak" 

Avusturya’nın en büyük dövüş sporları kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, sporcusunun bu genç yaşında büyük başarılara imza attığının altını çizerek, "İbo geleceğin yıldızlarından birisidir. Biz bunun bilincinde olarak kendisini özel olarak eğitiyoruz. Dünya starlarıyla antrenmanlar yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu karşılaşmaya da dünyanın en iyi dövüşçülerinin yetiştiği Hollanda’daki bir kulüpte hazırladık kendisini ve sonuçta doğru yaptığımızı gösterdi. Son bahara doğru Türkiye’de Sakarya veya İstanbul’da bir gala daha düzenleyeceğiz ve orada da yine dünya starı dövüşçüleri çıkararak ülkemizdeki gençlerimize de dünyaya açılma fırsatı vereceğiz" şeklinde konuştu. 

Vedat Alyaz: "İbo bir dünya starı" 

Avusturya’nın en büyük dövüş sporları organizasyonu olan Vendetta Promosyon’un basın danışmanı Vedat Alyaz da ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştıklarını vurgulayarak, "İbo bugüne kadar yaptığı yedi maçın hepsini nakavtla kazandı. Bunlardan altı karşılaşmayı birinci rauntta nakavt etti. Bu da onun ne kadar güçlü ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu gösteriyor. Avrupa’daki gençlerimiz ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmekte ve İstiklal Marşı'mızı Avrupa’nın göbeğinde okutuyor. Gelecek yıllarda da ülkemiz ve değerlerini tüm dünyaya tanıtacağına olan inancımız tam" ifadelerini kullandı. 

 

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