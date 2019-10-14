İBB'den Fransa-Türkiye maçı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fransa - Türkiye maçının bu akşam 21:45'ten itibaren tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fransa - Türkiye maçının bu akşam 21:45'ten itibaren tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İstanbul milli heyecana ortak oluyor. Bu akşam saat 21:45'de Paris'te oynanacak Fransa-Türkiye milli maçı İstanbul'daki tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadeleri yer aldı.
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