İBB'den 20 sayılık fark!

Salon: Cebeci
Hakemler: Sergev Krug (Rusya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Chrisostomos Schinas (Yunanistan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 21, Mert Çevik 4, Dulkys, Bircevic 6, Buva 10, Buckner 15, Tevfik Akdamar 4, İlkan Karaman 5, Hakan Demirel 3, Uğur Dokuyan 4, Bekir Karlı, Furkan Ayca
Dinamo Tiflis: Lafrey 3, Patsatsia 12, Gacese 9, Berishvili 8, Turpin 9, Sharabidze 2, Crnic 2, Grdzelidze, Gogodze 7
1. Periyot: 15-13
Devre: 37-22
3. Periyot: 54-39
Beş faulle çıkan: 39.23 Buckner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla grupta 2. galibiyetini aldı. Dinamo Tiflis ise 3. maçını da kaybetti.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. dakikayı 11-6 önde geçti. Bircevic ile etkili olan turuncu-lacivertliler, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.
İkinci periyotta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman ve Tevfik Akdamar'ın ürettiği sayılarla 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-17. Kalan bölümde farkı açmaya devam eden turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-22 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Buckner ile pota altından isabetler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 25. dakikayı 52-23 üstün geçti. Skor üstünlüğünü koruyan turuncu-lacivertliler, final periyoduna 54-39 üstün girdi.
Son çeyrekte Hakan Demirel ve Thompson ikilisiyle hücumda etkili olan turuncu-lacivertliler, 35. dakikayı 62-48 önde tamamladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, salondan 72-52 galip ayrıldı.