Karşılıklı basketlerle başlayan maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor 5. dakikaya 9-8 önde girdi. Kalan bölümde Buckner'ın etkili oyunuyla farkı açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 20-12 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi, 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 29-19. Buva'yla pota altını etkili kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 43-31 önde gitmeyi başardı.
Üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden Dulkys ve Klobucar ile sayılar üreterek farkı daha da açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 61-46 üstün girdi.
Son periyotta rakibin maça ortak olmasına izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 82-70 galip ayrıldı.
Salon: Cebeci
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Serhat Büker
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 3, Uğur Dokuyan 2 , Dulkys 6, Buva 13, Bircevic 13, İlkan Karaman 1, Buckner 18, Klobucar 15, Hakan Demirel 11, Mert Çevik
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 4, Melih Yıldız, Wright 10, Moldoveanu 11, Kairys 12, Merthan Mutlu 12, Stojanovski 6, Burak Selen, Burak Can Yıldızlı 2, Oğulcan Baykan 7, Simpson 6
1. Periyot: 20-12
Devre: 43-31
3. Periyot: 61-46
5 faulle çıkan: 35.48 Simpson (Demir İnşaat Büyükçekmece)