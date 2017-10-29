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İBB potada güle oynaya

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yeşilgiresun Belediyespor'u 99-87 yendi.

Hürriyet Haber
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Salon: Cebeci

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Çevik 14, Bircevic 14, Klobucar 15, Buva 22, Thompson 4, İlkan Karaman 8, Hakan Demirel 1, Buckner 14, Dulkys 7, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz

Yeşilgiresun Belediyespor: James 33, Enes Berkay Taşkıran 5, Gagic 11, Boynton 8, Marinkovic 6, Efe Beşok, Nikolov, Hosley 9, Dusan Cantekin 10, Erkan Yılmaz 5

1. Periyot: 22-20

Devre: 43-40

3. Periyot: 76-65

İlk periyotta rakibine 22-20 üstünlük sağlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ve 3. periyotta 11 sayılık fark (76-65) yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 99-87 kazandı.

 

Yeşilgiresun BelediyesporBasketbol
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