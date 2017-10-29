İBB potada güle oynaya

Salon: Cebeci
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Çevik 14, Bircevic 14, Klobucar 15, Buva 22, Thompson 4, İlkan Karaman 8, Hakan Demirel 1, Buckner 14, Dulkys 7, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz
Yeşilgiresun Belediyespor: James 33, Enes Berkay Taşkıran 5, Gagic 11, Boynton 8, Marinkovic 6, Efe Beşok, Nikolov, Hosley 9, Dusan Cantekin 10, Erkan Yılmaz 5
1. Periyot: 22-20
Devre: 43-40
3. Periyot: 76-65
İlk periyotta rakibine 22-20 üstünlük sağlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ve 3. periyotta 11 sayılık fark (76-65) yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 99-87 kazandı.