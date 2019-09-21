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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
21.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

İBB Basketbol, faaliyetlerine altyapıda devam edecek

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İBB Basketbol, faaliyetlerine altyapıda devam edecek

 Basketbol Süper Ligi'nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü, faaliyetlerini altyapı düzeyinde sürdürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda basketbol takımının 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de yer almayacağı hatırlatılarak, "2014'ten bu yana profesyonel anlamda A takım düzeyinde Süper Lig'de yer almak, kulübümüze ciddi boyutta mali yük getirmiştir. Basketbol A takımımızın faaliyetleri, mali açıdan sürdürülemez, performans bağlamında ise diğer kulüplerle rekabet edemez hale gelmiştir. Kamu yararını ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak aldığımız bu karar ile kulübümüz üzerindeki ağır maddi yükün hafifletilmesi, kaynaklarımızın altyapımız ve amatör sporcularımıza aktarılması hedeflenmiştir. Basketbol branşımızın faaliyetleri, altyapı düzeyinde, ülkemiz sporuna yeni yıldızları kazandırma misyonumuz ile devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İstanbul halkının kaynakları ile finanse edilen spor kulübünün, 20 farklı branşta 40 bini aşkın sporcusu ile faaliyetlerini hız kesmeden ve bünyesine yeni branşları da ekleyerek kararlılıkla sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Spor Kulübü olarak; yönetimimiz, çalışanlarımız ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası büyük başarılara imza atan sporcularımızla, İstanbul halkına ve Türk sporuna en yüksek seviyede katkı sunmaya, sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İBB Basketbol, faaliyetlerine altyapıda devam edecek

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