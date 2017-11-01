İBB başantrenörü Erdoğan,"Kazandığımız için mutluyuz"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, "Bizim için önemli bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Dulkys'in sakatlanması kötü oldu. Onun yerine genç oyunculara şans verdik." şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertli basketbolcu Uğur Dokuyan ise kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Dinamo Tiflis cephesi

Dinamo Tiflis Başantrenörü Kakhi Kacharava ise kötü oynadıklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maça kendilerinden daha iyi hazırlandığını vurgulayan Kacharava, "Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Zaman zaman iyi oynadığımız dakikalar olsa da bunu maçın geneline yayamadık ve karşılaşmayı kaybettik. Avrupa'da ilk sezonumuz, onun acemiliğini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.