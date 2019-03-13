Ibanez, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti!
Takımda fazla forma şansı bulamayan Trabzonsporlu Luis İbanez, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübü TFF'ye şikâyet etti.
Toplam 480 bin Euro'luk alacağı olan İbanez, üç sezondur bordo-mavili takımda forma giyiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli oyuncuyla yolların ayrılacağı ancak öncesinde FFP kriterlerine takılmamak için en kısa zamanda ödemenin yapılacağı belirtildi.
Arjantinli futbolcu bordo mavili kulüpten yılda 900 bin Euro kazanıyor.
Luis İbanez, 480 bin Euro’luk alacağı için bordo mavili kulübü FIFA’ya da şikayet ettiği öğrenildi.
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