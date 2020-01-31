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Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Ianis Hagi resmen Rangers'ta!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Ianis Hagi resmen Rangers'ta!

Belçika ekibi Genk'te forma giyen Ianis Hagi, sezon sonuna kadar İskoç devi Rangers'a kiralandı.

Spor Arena Dış Haberler | İskoç devi Rangers, Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Ianis Hagi'nin sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, "Bir süredir kendisini izliyorduk. Kalitesi ve takımda fark yaratacağı ortada" ifadelerini kullandı.

Ianis Hagi ise Rangers'a geldiği için çok mutlu olduğu söyledi. Genç futbolcu, "Taraftarlarla buluşmak ve onlarla olabildiğince iyi ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum. " şeklinde konuştu.

21 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Böylesine büyük bir takımda oynama fikri ve her maçı kazanma mentalitesine sahip olmam bu kararı vermemde etkili oldu." dedi.

Ianis Hagi bu sezon Genk formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

 

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