Ianis Hagi isyan etti

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Fiorentina'da mutsuz. 18 yaşındaki genç futbolcu, kendisine forma şansı verilmediği için çok üzgün olduğunu açıkladı.

Ianis, "Çok mutsuzum. İyi çalıştım, aşama kaydettim ve bundan herkes mutluydu. Daha fazla süre alacağımı düşündüm ama hiçbir şey olmadı. Bana bu yaz kiralık olarak gönderileceğimi söylediler ama kimse gelip benimle konuşmadı. Bu futbol. Bu tür kötü anları aşmak için çalışmayı sürdürmeniz gerekiyor. Önümüzdeki aylarda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

2016 yaz ayında Fiorentina'dan transfer edilen genç futbolcu için Mor Menekşeler 2 milyon Euro bonservis ödedi. Hagi, Fiorentina'da sadece 48 dakika süre alabildi.