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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Depo Photos
14.03.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Ian Cawley: "Çağlar Söyüncü kariyerli bir futbolcu olacak"

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Ian Cawley: "Çağlar Söyüncü kariyerli bir futbolcu olacak"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin akademi direktörü Ian Cawley, Çağlar Söyüncü ve Altınordu hakkında açıklamalarda bulundu.

Altınordu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Leicester City Akademi Direktörü Ian Cawley'in, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenecek 6. Uluslararası İzmir Kupası öncesinde Metin Oktay Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cawley, Altınordu'nun, Avrupa'nın en büyük akademileri arasında yer aldığını, İngiltere altyapı sistemiyle kıyaslandığında Altınordu'daki gelişimin çok hızlı olduğunu belirtti.

Altınordu'nun hızlı üreten bir sistem kurguladığını ve oldukça başarılı olduğunu bildiren Cawley, "İzmir Kupası'nda çok değerli takımlar yer alıyor. Güçlü rakipler, zorluk seviyesi yüksek maçların oynanmasını sağlayacak. Bu seviyedeki turnuvaları, oyuncularımızın gelişimi açısından çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cawley, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün savaşçı bir oyuncu olduğunu kaydetti.

Çağlar'ın kendileri için çok önemli ve etkileyici bir futbolcu olduğunu vurgulayan Cawley, "A takımda aynı mevkide kariyerli futbolcularla forma mücadelesi veriyor. Çağlar'ın önünde parlak bir kariyer var. Premier Lig'e yeni yeni ısınıyor. İlerleyen dönemde o da kariyerli bir futbolcu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Ian Cawley: Çağlar Söyüncü kariyerli bir futbolcu olacak

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