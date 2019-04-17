HWA Gaming'ten marka değişikliği
Espor arenasının köklü ekiplerinden HWA Gaming marka değişikliğine giderek bundan böyle İstanbul Wild Cats vizyonuyla hareket edeceğini duyurdu.
2006’dan bu yana espor dünyasında yer alan HWA, yapılan lansman töreninde yeni yol haritasını açıklarken takım bundan sonra leopar konseptiyle yoluna devam edecek.
Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2006 yılında HWA olarak çıktığımız serüvenimize bugün itibariyle İstanbul Wild Cats adıyla gücümüze güç katarak devam ediyoruz. Yeni logomuz, yeni adımız, yeni maskotumuz ve yeni vizyonumuzla "ilk"lerin ve "en"lerin takımı olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
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