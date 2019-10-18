Hüseyin Yücel: "Mayıs'a kadar 250 milyon gerekiyor"

Beşiktaşlı Yönetici Hüseyin Yücel, siyah beyazlı kulüpte 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesinde asistanaliz.com'un canlı yayın konuğu oldu. Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetiminde seçime girecek olan Yücel, özel açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM DEMOKRATİK BİR ORTAMDA GEÇSİN"

Yücel, seçimin birleştirici olması gerektiğine vurgu yaparken, "Arzu ediyoruz ki demokratik bir havada bir seçim geçsin. Her aday birbirleriyle kucaklaşsın. Beşiktaş'a yakışır şekilde seçimi tamamlamamız çok önemli. Son ana kadar adaylar çıkmamıştı ve soru işaretleri vardı. Konu Beşiktaş olunca seçime 4 adayla start verildi, 3 adaya düştü. Beşiktaş sahipsiz kalmaz dediler ve aday oldular. Tüm adaylara başarılar" dedi.

"FİKRET ORMAN'IN KİŞİSEL KARARI"

Fikret Orman'ın aldığı seçim kararı için de Yücel, "Sayın başkanın kişisel kararı. Saygı duymalıyız. İlk gün ne söylediyse son gün de onu söyledi ve sonrasında 4 aday çıktı. Serdal ağabey ile 1 yıldır beraberdik. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık ve zor bir dönemde geldik. Stadyum yapıldı, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil ettik ve sonrasında böyle bir iniş yaşandı ve böyle bir yola girdik" şeklinde konuştu.

"SÖYLEMLER İCRAATA DÖKÜLMELİ"

Seçim konuşmaları esnasında 'zihniyet' kelimesinin yalnış anlaşılabileğine değinen Yücel, "Zihniyet kelimesi ayrıştırıcı ve bölücü. Süleyman Seba'dan başlayan görev almış başkanları seversiniz sevmezsiniz, iyi işler ya da hatalı işler yapmışlardı belki ama Beşiktaş için çalışmıştır. Zihniyet derken kötü algılanıyor. Bütün olmak gerekiyor, herkes kenetlenmeli. Birlik olunmalı söylemler icraata dökülmeli" diye konuştu.

"YÖNETİMDE YER ALMAK İÇİN ŞART KOŞMADIM"

Yücel, Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda görev almak için bir pazarlık yapmadığını söylerken, "Şart yok. Yönetim kurulunda adaylar açıklandı ve en genç yönetici adayı benim. Serdal başkan nasıl takdir ederse öyle hareket ederiz. Serdal Adalı başkan olunca beraber çalışalım dedi ve ben de sizinle olurum dedim. Teklifini kırmadım. Görev için pazarlık yapmadım. Rahmetli Süleyman Seba'nın bir lafı var ben 'Beşiktaş'a hizmet etmeye, hamal olmaya geldim' diye. Biz de hizmet etmeye geliyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayalım, kim seçilirse seçilsin buna dikkat edelim" açıklamasında bulundu.

"OCAK'A KADAR 150, MAYIS'A KADAR DA 250 MİLYON TL GEREKİYOR"

Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ve moderatör Neslihan Ablay'ın sorunlarını yanıtlayan Hüseyin Yücel, kulübün borcu hakkında da şunları söyledi: "1 Ocak'a kadar borçsuzluk yazısını almamız gerekiyor ve bunun için 150 milyon TL'lik bir kaynağa ihtiyacımız var. Bankalar ile görüşmelerimiz bulunuyor, buralardan sonuç alamazsak elimizi taşın altına koyacağız. 31 Mayıs'a kadar da 250 milyon TL gerekiyor.. Görüşmeler yapıyoruz. Yönetimimizde bankalarda çalışmış bir ağabeyimiz var ve bu konu üzerine çalışıyor. Son senelerde Çin ve Japonya üzerinde çalışmalar yaptık, eski futbolcumuz Fabian Ernst Amerika'da Beşiktaş Futbol Okulu açıyor Bu tanıtım için çok önemli."

"HOCAMIZIN İHTİYAÇLARINA GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmaları için teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşeceklerini söyleyen Yücel, "Bütçemiz doğrultusunda, hocamızın ihtiyaçlarına göre transfer yapacağız. Kagawa transferinde transfer komitesinde görevli değildim ancak Şenol hocamızla görüştük, o da neden olmasın dedi ve Kagawa ile öyle anlaştık. Kalmasını çok istedik, İspanya'da futbol oynamak istediğini biliyorduk ama 2'nci Lig'de forma giymeyi tercih etti, hayret edilecek bir olay" diye konuştu.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın Talisca'nın transferi için söylediklerinin ironi olduğunu belirten Yücel, "Onu ironi yaparak söyledi. Yıllık 9 milyon Euro yıllık ücreti var. Parayı bulsanız bile onu getirerek iç dengeleri bozmak ne kadar mantıklı olur? Abdullah Avcı hocamızla ve ekibiyle görüşerek gerekli yerlere takviyeler yapmak için görüşülür ve değerlendirmeler yapılır" dedi.

"AMATÖR BRANŞLARIMIZA REKABETÇİ BİR ORTAM SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yönetici olarak siyah beyazlı kulüpte çok az süre görev aldıklarını belirten Yücel, "O kadar az süre görev aldık ki. Çok da zor bir dönemde göreve geldik. Ama basketbol ve voleybolda ana sponsorlarımız var. 16'ya yakın amatör branşımız var ve kapatmaya gitmeyi düşünmüyoruz. Hepsini tek sponsorun altında birleştirerek önce branşların yaşatmak sonra ise onlara rekabetçi bir ortam sağlamaya çalışacağız. Sponsorluk için girişimlerimiz var ve seçilirsek onu açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

"HOCAMIZ TÜRKİYE'DE PARMAKLA GÖSTERİLECEK KALİTEDE"

Abdullah Avcı için ligin en iyi teknik adamlarında biri diyen Yücel, " Beşiktaş'ın tarihine baktığınızda bir iki istisna haricinde sportif sonuçlara göre teknik direktör değiştiren bir camia değiliz. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarından iyi sonuçlar alarak taraftarın ve camianın moralini yerine getireceğiz. Sportif başarı çok önemli 3 yıllık planlama yapılan bir hoca için şu maçı kaybettik, hocayı gönderelim çok rasyonel değil. Hocamız Türkiye'de parmakla gösterilecek kalitede. Son derece şansız başladı, sakatlıklarımız oldu. Ligin başında kırmızı kartlar gördük. Oyuncularımızın hataları da üst üste geldi. Hafta sonu oynayacağımız Ankaragücü deplasmanına 5 eksikle gidiyoruz. Sadece Beşiktaş kötü futbol oynamıyor, diğer rakipleri de en az Beşiktaş kadar kötü top oynuyor ve daha ligin başı, fazla bir puan farkı da yok. Kenetlenmemiz ve taraftarımızla bir olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK BİRLİK VE BERABERLİK"

Beşiktaş seçiminde başkan adaylarından birisi olan ve sonrasında adaylıktan çekilen İsmail Ünal için de Yücel, "İsmail Ünal'ın kendi takdiri ve kararı. Herhangi bir konuşma bile olmadı. Kongrede yaklaşık 14000 seçmenimizin oy kullanma hakkı bulunuyor. Gönül ister ki hepsi oy kullanmaya gelsin. Rekor kırılacağına inanıyorum, çok önemli bir seçim. Tüm Beşiktaşlılar hür iradeleriyle oyunu kullansın ve Beşiktaş'a sahip çıksın. Tahminimce kazanan aday 1000-1500 oy farkla kazanacaktır. Seçim demokratik bir ortamda olsun. Kırgınlıklar olmasın, herkes birbirinin yüzüne bakacak. Söylemlerimizde birleştirici olalım. Öncelik birlik ve beraberlik" dedi.

"BJK TV'NİN BİZE MALİYETİ 35-40 MİLYON TL'YDİ"

BJK TV'nin çok büyük bir ekonomik yük olduğunu söyleyen Yücel, "BJK TV'nin bize maliyeti 35-40 milyon TL'ydi. Gelirimiz ise sıfırdı. Bunu dijital ortama taşıdık . BJK TV'yi açmaya çalışana muhalefet ederim. BJK TV'de en çok izlendiğimiz gün 5 bin kişi izlemiş, dijital ortamda ise ilk videomuz 1.1 milyon kişi tarafından izlendi ve buraya yatırım yaparak buradan gelir de elde edeceğiz ve buradan gelir de elde edeceğiz" dedi.

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