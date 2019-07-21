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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Hüseyin Üneş: Bir daha geri dönmemek kaydıyla Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

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Hüseyin Üneş: Bir daha geri dönmemek kaydıyla Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yeni sezonda bir daha geri dönmemek kaydıyla Süper Lig’e yükselmek istediklerini söyledi. Üneş, birkaç futbolcu ile de yollarını ayıracaklarını belirtti. 

TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Erzurumspor’un fikstürü ve birçok konu hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 2019-2020 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Üneş, “Öncelikle 2019-2020 TFF 1. Lig fikstür çekimi bizim camiamız için de hayırlı olmuştur. Umarım çok keyifli güzel bir lig geçiririz. Futboldan başka hiçbir şeyin konuşulmayacağı futbolun ve güzelliklerinin ön planda olacağı güzel bir sezon geçiririz diye temenni ediyorum. Adaletin hakkın hukukun ön planda olduğu bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu. 

"Bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” 

Üneş, yeni sezonda tek hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunun altını çizerek, “Erzurum şehrinin her zaman hedefi bellidir. Oynamış olduğu yerde en üst seviye neresiyse orasıdır. Uzun yıllar sonra geçen sene Erzurumspor Süper Lig’e çıktı ve maalesef birçok olumsuzlukla karşılaştı. Her şeye rağmen sezonun son haftasına kadar ligde kalabilmek için şansımızı ve imkanlarımızı zorladık. Küme düştük ama ciddi anlamda gereken kazanımları elde ettik. İnşallah bu sezon, geçmişte edinmiş olduğumuz tecrübelerden de faydalanmak istiyoruz. Mevcut kadro ortada hedefimiz net. Camianın gücünü ve olumlu enerjisini de arkamıza alarak bir an evvel Süper Lig’e bir daha geri dönmemek üzere çıkmayı istiyoruz, tek hedefimiz bu" açıklamasını yaptı.

Hüseyin Üneş: Bir daha geri dönmemek kaydıyla Süper Lige çıkmak istiyoruz

"Birkaç isimle yollarımızı ayırabiliriz" 

Başkan Üneş, birkaç mevkide ilgilendikleri oyuncuları olduğunu aktararak, “Çok değerli bir kadromuz vardı. Mümkün mertebe şehrimize, kadromuza ve kulübümüze ayak uyduracak çok değerli futbolcular bünyemize kattık. Oltan, Murat, Hasan, Yunus Emre ve Pote gibi 10’a yakın transfer yaptık. Belki birkaç kişi ile yollarımızı ayırabiliriz. Önümüzde 1 buçuk aylık transfer süreci devam ediyor. İsim vermem doğru olmaz ama ilgilendiğimiz futbolcular var" diye konuştu. 

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