Hüseyin Türkmen’i çıldırtan yorum! "Zavallısın..."

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor’u eleyerek adını Çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada forma sonrası Trabzonspor sosyal medya hesabından karşılaşmanın fotoğraflarını paylaştı. Paylaşım altına yapılan bir yorum dikkat çekti.

Bir kullanıcı Hüseyin Türkmen’i etiketleyerek “Hüseyin Türkmen kadro dışı” yorumunu yaptı.

Bu yorumu gören Hüseyin Türkmen ise cevap olarak “Sen mi oynamak istiyorsun? Ön yargılı insan! Diğer taraftarları da etkilemek ve operasyon yapmak mı istiyorsun? Zavallısın!” mesajını yazdı.

Bu mesajlar sonrası genç futbolcuya destek mesajları geldi.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!



