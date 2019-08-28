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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Hüseyin Mican: Yasa dışı bahisten devlet ve kulüpler zarar görüyor

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Hüseyin Mican: Yasa dışı bahisten devlet ve kulüpler zarar görüyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, "Türkiye'de gayri resmi bahisin legal bahisten 3-4 kat fazla oynandığı söyleniyor. Bu şekilde oynandığı zaman devlet vergisel anlamda ciddi anlamda zarar görüyor. Resmi nitelikteki İddaa'nın gelir kaybı olduğu için kulüplerimiz de zarar görüyor" dedi.

Beşiktaş Kulübü Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahisin sakıncalarından bahseden Hüseyin Mican şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu bahis olayı sizin de bildiğiniz gibi tek bir kuruluş olan İddaa'ya bağlı. O da firmalara, markalara lisans hakkı veriyor. İddaa, buradan kazandığı paradan hem devletimize vergi akışı sağlıyor hem de kulüplere belli bir oranda pay geliyor. Ancak maalesef şu an Türkiye'de gayri resmi oynanan bahisin 3-4 katı olduğu söyleniyor. Bu şekilde oynandığı zaman devlet vergisel anlamda ciddi anlamda zarar görüyor. Resmi nitelikteki İddaa'nın gelir kaybı olduğu için kulüplerimiz de zarar görüyor. Bir de sponsorluk tarafı var bunun. İddaa'nın lisans verdiği markalar bizlerle sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Tabii gelirleri çok fazla olduğu zaman bize sponsorluk bedeli olarak daha fazla para aktarımı olması gerekirken bütçesinde daha az paralar çıkıyor. Bizim de şu anda İddaa'nın lisans verdiği bir firmayla görüşmelerimiz var. Bahisin tamamı resmi yollardan oynansa bize 10 lira vereceğine 30 lira teklif edecekler ancak bunu edemiyorlar. Bunun için İddaa oynayan taraftarlarımızın resmi şekilde oynamasıyla devletimize, lisanslı firmalara ve kulüplere ciddi anlamda gelir artışı sağlanacaktır."

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Hüseyin Mican: Yasa dışı bahisten devlet ve kulüpler zarar görüyor

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