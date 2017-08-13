Hüseyin Göçek'e sert eleştiri: Yeni seminerden geldi, bu karar eyyamdır!

Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Burak Yılmaz'dan geldi. Maçın 52. dakikasında Bordo-Mavili ekipte Jan Durica, rakibi Traore'ye sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyon sonrası maçın hakemi Durica'ya sarı kart verdi. Maç sonrası sakatlanan Konyasporlu Traore'nin ayağında parçalı kırığa rastlandı. Hakem yorumcumuz Mustafa Çulcu ise bu kararın yanlış olduğunu söyledi.

İşte Çulcu'nun değerlendirmeleri;

'Traore'ye Durica'nın 52. dakikada girişi net kırmızı kart. Oyuncu sağlığını tehdit eden, rakibi sakatlayan acımasız bir faul. Dolayısıyla Durica sarı değil kırmızı kart görmeliydi. FIFA hakemi 1. Kategori hakemi Hüseyin Göçek hafta içinde UEFA'da gördüğü elit kategori hakem seminerinden daha yeni geldi. Böylesine yeni seminer görmüş, taze bilgilere sahip bir FIFA hakeminin yaptığı bu karar kabul edilemez bir eyyamdır.'