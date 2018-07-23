Hüseyin Göçek, Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, 26 Temmuz Perşembe günü Slovenya’nın Rudar Velenje ile Romanya’nın FCSB takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçını yönetecek.
Slovenya’nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu’nda TSİ 18.30’da başlayacak karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle