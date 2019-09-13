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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
iha
13.09.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Hüseyin Eryüksel: "Bizi Süper Lig'den bir takım olarak gördükleri için..."

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Hüseyin Eryüksel: "Bizi Süper Lig'den bir takım olarak gördükleri için..."

Akhisarspor, akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Hüseyin Eryüksel, yemekte açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor, akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte açıklamalarda bulunan Başkan Eryüksel, “Ligde her takım güçlü, en güçlü takım biz diyemeyiz. Biz en güçlü takımla bir algı olabilir ama her takım bu ligde çok iyi çalışıyor ve her takım çok güçlü. Fakat bizi Süper Lig’den gelen bir takım gördükleri için yani ligin üç büyüklerinde biri gibi algılıyorlar. Bu tabii ki bizim tempomuzu daha da yükseltmemize neden olacaktır. Biz de buna daha hazırlıklı olacağız. Bunun da altından kalkacağız inşallah” şeklinde konuştu.

"Cikalleshi'ye teşekkür ederim"

Transfer sezonuna kısa bir süre kala lisansı çıkartılan Sokol Cikalleshi için açıklamalarda bulunan Eryüksel, “Bu ligde biz diğer yabancı oyuncularımızdan belli bir miktar indirim talep ettik. Sokol ile bugüne kadar bu mesafeyi alamamıştık. Ancak o da bir fedakarlıkta bulundu, anlaşma sağladık ve bundan sonra yolumuza devam etme kararı aldık. Kendilerine hem de menajerine teşekkür ederim, Sokol bizim 2 sene daha sözleşmeli oyuncumuz. Takıma uyum sağlayacağını inanıyoruz. Milli maç performansı ortada, inşallah bu sene de ondan istifade edeceğiz” diye konuştu.

Altıparmak: "Bütün Akhisar'ı yanımızda görmek istiyoruz"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise taraftarlara çağrıda bulunarak, “Öncelikle çıktığımız bu büyük yolda bütün Akhisar’ı yanımızda görmek istiyoruz. Bunun temelini atan hem kulübümüz hem de takımımız adına Ramiz ailesine teşekkür ediyoruz. Zaten önceden gelen bir geleneksel bir durum varmış, biz de bunun bu yıl ki ilk temelini attık. Bu iş birlikte ve beraberlik işi, bütün Akhisar’ı yanımızda görmek istiyoruz. Bu bir başlangıç, inşallah hep beraber nasıl başladığın değil ama nasıl bitirdiğin önemli, biz inşallah sezon sonunda mayıs ayında şampiyon olup Süper Lig’e çıkacağız. Bunu yaparken de herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Akhisarlı olan, Akhisar’ı seven Akhisarsporlu olan herkesi inşallah bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sokol iyi ise oynar, kötüyse oturur"

Sokol Cikalleshi’yi de değerlendiren Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sokol iyi ise oynar, kötüyse oturur. Bu işler isimlerle olmuyor, saha da mücadele etmeyle oluyor. Benim ağzımdan hiçbir zaman şu sakat, bu sakat diye duymayacaksınız, sahaya 11 kişi çıktığımız sürece hiçbir problem yok. Bütün oyuncularım oynayabilecek kapasitede ve kalitede. Onun için kim oynar sorunumuz olmayacak. Sokol’un tabii ki katılması rekabet anlamında bize çok şey katacak. Çok tartışmamıza gerek yok Sokol’u ama onun kadar iyi oyuncularımız var, kim iyi ise o oynayacak. Sokol’u da aramızda görmekten tabii ki mutluyuz, sezon başında keşke bizimle birlikte olsaydı ama yaşanan bir süreç var, onlar geçti bundan sonra bizimle olacak. Menemen maçı da ligdeki diğer maçlar gibi zor geçecek, deplasmanda oynayacağız ama bizim için önemli olan iç ve dış saha problemimiz yok, amacımız galip gelmek, kazanmaya gideceğiz. İyi futbol ve iyi bir sonuçla geri döneceğiz inşallah.”

Hüseyin Eryüksel: Bizi Süper Ligden bir takım olarak gördükleri için...

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