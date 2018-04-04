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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
04.04.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Hüseyin Eroğlu, Gordon Milne'nin rekoruna yakın!

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Hüseyin Eroğlu, Gordon Milne'nin rekoruna yakın!

Altınordu'da 6. sezonunu geçiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi, pazar günü saat 18.00’de başlayacak Ümraniyespor maçıyla birlikte 200. sınavını geride bırakacak. 

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve ekibi, pazar günü saat 18.00’de başlayacak Ümraniyespor maçıyla birlikte Spor Toto 1. Lig’deki 200. maçına çıkacak. Altınordu’daki görevine 2012-2013 sezonunda başlayan, üst üste iki sezon 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan Eroğlu, geride kalan 199 maçta 102 galibiyet, 51 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Eroğlu yönetimindeki Altınordu, yine bu dönemde iki kez son hafta play-off kapısından döndü. 6 sezonluk periyotta maç başına 1,8 puan alan kırmızı-lacivertliler, toplam 344 kez de gol sevinci yaşadı. Altınordu’nun maç başına gol ortalaması ise 1,72 oldu. 

Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın Manchester United’ın efsane genel menajeri Alex Ferguson gibi yetkilerle donatıp yönetim kurulu üyeliği de verdiği Eroğlu, Türkiye’de aralıksız en uzun süre görev yapan teknik direktör olan Gordon Milne’nin rekoruna da artık çok yaklaştı. Sözleşmesi devam eden Eroğlu, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta 1987-1994 yılları arasında aralıksız 6,5 sezon görev yapan efsane teknik adam Milne’nin rekorunu elinden almış olacak. 

Ekip arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını söyleyen Eroğlu, “Ülkemiz futbol sektöründe istikrarı yakalamak, mevcut şartlar içerisinde gerçekten çok zor. Ancak geriye dönüp baktığınızda en başarılı ekiplerin başında hep istikrarlı teknik adamları görüyoruz. Altınordu da kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yıllar öncesinden yapan bir kulüp. Maç kaybetsek bile arkamızda durulacağını bilmek çok güzel bir duygu. Üst üste 200 maça çıkmak önemli, ancak bundan daha da önemli olan bu kulübün gerçekleştirdiği her şeye tanıklık edebilmek” dedi. 

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