Hüseyin Eroğlu, Gordon Milne'nin rekoruna yakın!
Altınordu'da 6. sezonunu geçiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi, pazar günü saat 18.00’de başlayacak Ümraniyespor maçıyla birlikte 200. sınavını geride bırakacak.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve ekibi, pazar günü saat 18.00’de başlayacak Ümraniyespor maçıyla birlikte Spor Toto 1. Lig’deki 200. maçına çıkacak. Altınordu’daki görevine 2012-2013 sezonunda başlayan, üst üste iki sezon 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan Eroğlu, geride kalan 199 maçta 102 galibiyet, 51 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Eroğlu yönetimindeki Altınordu, yine bu dönemde iki kez son hafta play-off kapısından döndü. 6 sezonluk periyotta maç başına 1,8 puan alan kırmızı-lacivertliler, toplam 344 kez de gol sevinci yaşadı. Altınordu’nun maç başına gol ortalaması ise 1,72 oldu.
Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın Manchester United’ın efsane genel menajeri Alex Ferguson gibi yetkilerle donatıp yönetim kurulu üyeliği de verdiği Eroğlu, Türkiye’de aralıksız en uzun süre görev yapan teknik direktör olan Gordon Milne’nin rekoruna da artık çok yaklaştı. Sözleşmesi devam eden Eroğlu, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta 1987-1994 yılları arasında aralıksız 6,5 sezon görev yapan efsane teknik adam Milne’nin rekorunu elinden almış olacak.
Ekip arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını söyleyen Eroğlu, “Ülkemiz futbol sektöründe istikrarı yakalamak, mevcut şartlar içerisinde gerçekten çok zor. Ancak geriye dönüp baktığınızda en başarılı ekiplerin başında hep istikrarlı teknik adamları görüyoruz. Altınordu da kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yıllar öncesinden yapan bir kulüp. Maç kaybetsek bile arkamızda durulacağını bilmek çok güzel bir duygu. Üst üste 200 maça çıkmak önemli, ancak bundan daha da önemli olan bu kulübün gerçekleştirdiği her şeye tanıklık edebilmek” dedi.
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