Hüseyin Eroğlu: "Eskişehirspor'u yenerek..."

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün 1-0 mağlup oldukları Kars 36 Spor karşılaşmasında istedikleri gole ulaşamadıklarını belirtti. Bu nedenle rakibin direncinin arttığını kaydeden Eroğlu, "Topun bizde kalmasını sağladık ama topu yana ve geriye oynamamız rakibin dirençli olmasına neden oldu. Gol vuruşunu yapamadık, duran topla yediğimiz golle kaybettik." dedi.
Eroğlu, Kars 36 Spor karşılaşmasının ardından ligde Eskişehirspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, "Lig her geçen hafta daha zorlu geçmeye başladı. İki haftadır istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Eskişehirspor da deneyimli bir kadroya sahip. Kendi evimizde Eskişehirspor'u yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda veda eden Altınordu, Eskişehirspor ile TFF 1. Lig'de 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Bornova Stadı'nda karşılaşacak.