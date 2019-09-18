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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Hüseyin Eroğlu: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

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Hüseyin Eroğlu: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

TFF 1. Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'u konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, milli takım maçları için lige verilen aranın ardından Eskişehirspor'u 4-1 yendiklerini söyledi.

Eskişehirspor galibiyetinin özgüvenlerinin yükselmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta Osmanlıspor'la oynayacağız. Onların da yetenekli oyuncuları var, hücum yapmayı seven bir takım. Lige baktığımızda en altta Eskişehirspor görünse de çok önemli oyuncuları var. Her maç zor geçiyor. Biz hep kendi açımızdan değerlendiriyoruz. Rakibe göre değil kendi oyun sistemimiz ve oyun planımızın sahaya yansıması bizim için daha önemli."

Eroğlu, Osmanlıspor maçına da bu doğrultuda hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hazır olmaya başlayan oyuncularımız var. Sakatlık dönüşü gelen oyuncularımız var. Her mevkide alternatifimiz var ve rekabet artıyor. Bu bizim yedek kulübemizi de güçlendiriyor. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Deplasmanda Hatayspor ve Akhisarspor maçlarını oynadık, oyun anlamında doğru şeyleri üretip skor üretememiştik. Bu hafta doğru oyunu sahaya yansıtıp kazanarak dönmek istiyoruz."

Okan Derici, Enes Sığırcı, Kemal Rüzgar, Kahraman Demirtaş'ın sakatlıklarının bulunduğunu kaydeden Eroğlu, Muhammed Mert'in takımla çalışmalara başladığını sözlerine ekledi. 

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