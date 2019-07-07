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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.07.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Hüseyin Eroğlu: "Altınordu'da kusursuz çalışan bir sistem kuruldu"

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Hüseyin Eroğlu: "Altınordu'da kusursuz çalışan bir sistem kuruldu"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yazılı açıklamada bulundu.

Hüseyin Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda genç, enerjik, mücadeleci, tempolu ve coşkulu bir takım izleteceklerine söz verdi.

Geride kalan 7 sezonda TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'de 2 şampiyonluk yaşadıklarını kaydeden Eroğlu, "Dört kez play-off iddiamızı son maça kadar taşıdık. Altınordu organizasyonundaki her birey ve her takım, görevini kusursuz bir şekilde ve sonuna kadar inançla yapar. Bu gen özelliğimizin, yeni sezonda da bizi gidebileceğimiz en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, bünyelerindeki Altınordu Futbol Akademisi'nin "altın madeni" olduğunu belirterek, 25 kişilik kadrolarının en az 15’inin akademiden yetiştiğini kaydetti.

Geçen sezonu Niğde Anadolu'da Fatih Aktay, Musa Caner Aktaş, Egehan Gök, Onur Taha Takır, Ali Emre Yanar ve Yusuf Yalçın Arslan’ın Altınordu’ya döndüğünü, akademiden Atalay Yıldırım, Mertcan Dağlı, Ravil Tagir ve Burak İnce’nin A Takım’a yükseldiğini aktaran Eroğlu, geçen sezonki kadrodan Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün ve Ali Mert Aydın’ın da yola devam ettiğini ifade etti.

Eroğlu, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer ve Alican Özfesli gibi değerlerin de bu şekilde yetiştiğini belirterek "Artık kusursuz çalışan bir sistem kuruldu. Akademi yetiştirecek, biz işleyeceğiz ve her bir gencimiz Altınordu armasına olan borcunu ödedikten sonra Avrupa'nın en iyi kulüplerine doğru bir yolculuğa başlayacak." şeklinde görüş belirtti. 

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Hüseyin Eroğlu: Altınorduda kusursuz çalışan bir sistem kuruldu

Alex de Souza'nın Altınordu ziyaretini hatırlayalım...

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