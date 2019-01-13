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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.01.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Hüseyin Eroğlu: 'Altınordu artık bir marka'

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Hüseyin Eroğlu: 'Altınordu artık bir marka'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu aktaran Eroğlu, "Süper Lig'e çıktığımızda bu oyun şablonumuzu daha da geliştirerek bence çok daha farklı ses getireceğiz. Çünkü Avrupa düzeyinde futbol oynamaya çalışıyoruz. Takım oyunu ve sistemin ne kadar önemli olduğunu biz burada kanıtlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dev bütçeli takımlarla yetiştirirken yarışıyoruz"

Sezon başında 7 oyuncularının transfer olarak kadrodan ayrıldığını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, lige play-off parolasıyla başladıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Yeni oyuncularla sistemin oturması, uyum sorunu bir anda atlatılmıyor. Birçok takımın yabancı oyuncularıyla güçlü kadroları olduğu bir ligdeyiz. Oyun sistemimiz en büyük gücümüz. Doğruların yapılması birkaç maç kaybettiriyor ama daha sonra seni skora ve puana götürüyor. İlk yarıyı 26 puanda bitirdik, belki bu 30 olabilirdi. 11 maçlık yenilmezlik serimiz var. En az gol yiyen, en az yenilen takımlardan biriyiz. Dev bütçeli takımlarla yetiştirirken yarışıyoruz. Son haftalarda önemli sakatlıklarımız oldu. Kadro derinliğimiz bulunmamasından dolayı özellikle hücumda sıkıntılar yaşadık."

Altınordu'nun son 6 yılda her zaman ikinci yarılarda daha iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Son 6 yılımıza baktığımızda, her ikinci yarı bulunduğumuz ligde en çok puan toplayan takımlardan biri oluyoruz. Çünkü sistemimiz anca oturuyor, yeni gelen oyuncular alışıyor, taktik alışkanlık oluyor ve bu bizi başarıya götürüyor. Amacımız ikinci yarıya hızlı bir şekilde giriş yapmak ve ilk yarıdaki 26 puandan fazlasını toplamak." diye konuştu.

Transfer çalışmaları

Sakatlıktan dönecek oyuncuların vereceği katkının kendileri için transferden daha önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, forvet ve orta sahaya takviye düşündüklerini dile getirdi.

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Hücum güçlerini artırmak istediklerine dikkati çeken Eroğlu, "Devre arası transferi kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Biz ayrıca kulüp felsefemize uygun oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz. Aceleci davranmayıp, doğru karar vermek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Eroğlu, Altınordu'ya transfer olacağı iddia edilen Okan Derici ile ilgili olarak ise, "Okan Derici bizde oynamıştı ama sonuçta şu an Gazişehir Gaziantep'in oyuncusu. Orada sorununu çözmedikten sonra bir şey diyemeyiz. Geçen senelerde bir talebimiz olmuştu, şu an için net bir şey yok. Görüştüğümüz birkaç oyuncu daha var." şeklinde konuştu.

"Çok değerli oyuncular çıkmaya başladı"

Türk futbolunun ilerleyebilmesi için oyuncu yetiştiren kulüplerin sayısının artması gerektiğini aktaran Altınordu Teknik Direktörü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü transfer olalı 2-2,5 seneyi geçti. Berke Özer ile Barış Alıcı da Fenerbahçe'ye gitti. Sakatlığı olmasaydı Barış'tan önce belki Kerim Alıcı'nın transfer olma durumu vardı. Akademimizden Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Oğulcan Ülgün ve Kadir Yurttadur aramıza katıldı. Belki geçen sene ligde hedefimize ulaşamadık ama yetiştirici kimliğimiz ile ön plandayız. Altınordu bir marka artık. Avrupa'da birçok kulüp oyuncularımızı ve alt kategorilerimizi izliyorlar. Görevimiz gereği yetiştiricilik kimliğimizi devam ettiriyoruz. Türk futbolunun buna çok ihtiyacı var. Son yıllarda Trabzonspor ve Bursaspor'un altyapılarından çıkan oyuncuların ses getirmesi Türk futboluna büyük katkı. Belki planlı programlı çıkmadı ama kulüplerin finansal fair-play kaynaklı yaşadığı sıkıntı buna yaradı. A Milli Takım ayarında çok değerli oyuncular çıkmaya başladı. Kulüplerin yetiştiricilik kimliğinin ön plana çıkması, Türk futbolunun kurtuluşu olacak." 

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