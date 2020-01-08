Hüseyin Çimşir: Nokta transfer istiyorum!

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor’da bir yandan da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bütçenin kısıtlı olması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir de yönetimle yaptığı görüşmede transferde kri terini bildirdi.

Çimşir, yönetime iyi bir kadroya sahip olduklarını bildirirken, transfer çalışmalarına yönelik olarak ise, “Oyuncu almış olmak için transfer yapmayalım. Gelecek olan oyuncu elimizdekilerden yüzde 20-30 daha fazla katkıda bulunabilecekse, mali olarak kulübün şartlarına uygun, nokta transfer yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Stoke City’den Badou N’Diaye’yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor’da yönetim de transfer çalışmalarında aceleci davranmayacak.

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın da önümüzdeki haftalarda sakatlıklarını atlatarak takıma dönmesini hesaba katan yönetimin önceliği savunmaya vereceği, şartların uygun olması durumunda bu noktada takviye gerçekleştirebilecekleri öğrenildi. Ayrıca, yabancı kontenjanının da boşaltılmasına çalışılacak.

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımla birlikte Antalya’da bulunurken, Hüseyin Çimşir’e olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. Yaşadıkları sürecin normal olmadığını belirten başkan Ağaoğlu, “Normal şeyler yaşamadık ama bunları artık konuşmanın da çok anlamı yok. Trabzonspor şu anda Hüseyin Çimşir ile yoluna devam ediyor. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Uzun zamandır Hüseyin hoca bizimle, kadroyu ve yapıyı çok iyi tanıyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Trabzonspor ilk hazırlık maçında bugün Bursaspor ile karşılacak. Saat 14.30’daki maç, saha ve tribün koşulları nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!