Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriHüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması
GeriBasketbol Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
01.07.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan son maç öncesi, sarı-lacivertli ekibe verilen deplasmana seyirci götürmeme cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından ertelenmesi konusuna açıklık getirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe Beko'ya verilen cezaya değinen Beşok, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisinden önce, Fenerbahçe Beko çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5 kez ceza almıştı. Talimat gereği 6. kez çirkin ve kötü tezahürat söz konusu olduğunda, o takım otomatik olarak seyircisiz oynama cezası almaktadır. Nitekim Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes ile oynanan play-off serisi 6. maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, Disiplin Kurulu'muz da otomatik olarak 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi." ifadelerini kullandı.

Cezayı erteleyen Tahkim Kurulunun, TBF ile ilgisinin olmadığını aktaran Hüseyin Beşok, şunları kaydetti:

"Talimat gereği bu cezanın 7. maçta uygulanması gerekirdi. Ancak Fenerbahçe Beko, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tahkim Kuruluna hem cezanın kaldırılması hem de ertelenmesi talebinde bulundu. Tahkim Kurulu, cezayı onadı ancak cezanın Anadolu Efes ile oynanan 7. maçtan sonra uygulanmasına karar verdi. Böylece 7. maça Fenerbahçe Beko taraftarı alındı. Tahkim Kurulu, doğrudan Spor Bakanlığına (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bağlı olup, ne federasyonumuzla ne de diğer 64 federasyonla bağı yoktur. Buna rağmen kamuoyunda Tahkim Kurulunun federasyonumuza bağlı olduğu gibi hatalı bir algı oluşturulmuştur."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Manchester United, Rashford'un sözleşmesini uzattı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri sürüyor
Sırbistan Milli Takımı'nda Tumbakovic dönemi
Galatasaray Doğa Sigorta 4 oyuncunun opsiyonunu kullandı