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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Hürser Tekinoktay’ın listesi belli oldu

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Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, “Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay’ın listesini sunduk. Beşiktaş’ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş’ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Hürser Tekinoktay 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer 
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi 
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu

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