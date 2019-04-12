Hürser Tekinoktay'ın adaylığı kabul edilmedi

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde aday olacağını açıklayan ve 270 ıslak imzalı dilekçe toplayan Hürser Tekinoktay'ın dilekçeleri Divan Kurulu tarafından kabul edilmedi. Yazılı bir açıklama yapan Hürser Tekinoktay, usule uygun olarak hazırlanan belgelerinin kabul edilmediğini ifade ederek, "Divan Başkanlık Kurulu Üyesi İlhan Gölvan tarafından evraklar kabul edilmeyerek başvurumuz reddedilmiştir" dedi.

Hürser Tekinoktay'ın açıklamaları şu şekilde:



"Sevgili Beşiktaşlılar ve Basın Mensupları;

Dün Divan Kurulu Genel Sekreterinin başvuruda sunulacak evraklarımızı şifahi olarak onaylayıp bugün aynı evraklarla beni resmi başvuruda bulunmam için kulübe davet etmesi üzerine, Divan Kurulu Başkanlığı'na resmi adaylık başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Ancak başvurumuz ekinde sunduğumuz, üyelerin bizi aday olarak önerdiğine dair 270 ayrı dilekçede yer alan ıslak imzalar ile ekindeki üyelik kartlarının fotokopileri ve gönderici takip tutanakları, dünkü onayın tam aksine, bugün Divan Başkanlık Kurulu Üyesi İlhan Gölvan tarafından kabul edilmeyerek adaylık başvurumuz reddedilmiştir. Başvuru işlemlerine başlanıp 270 ıslak imzanın tek tek sayılarak tespit edilmesi anında ve tüm evraklarımızın teslim alınacağı sırada, İlhan Gölvan bazı telefon görüşmeleri yapmış ve bu görüşmelerden sonra başvurumuzun kabul edilmediği, hatta dilekçemizin ve eklerinin dahi teslim alınmayacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Oysa başvurumuz ve ekleri, Dernek Tüzüğü hükümlerinde aranan, münferiden tek tek isim ve ıslak imza ile üye numarası şartlarını taşıdığı gibi, Tüzük’te şart olmamasına rağmen tüm üyelerin ayrı ayrı üyelik kimlik kartlarının fotokopilerini, adreslerini, telefonlarını, TC Kimlik Numaraları'nı, hatta teslimat saatlerini ve göndericinin kimlik türüne kadar tüm hukuki detayları taşıyan gönderi takip tutanaklarını dahi içermektedir.

Kulübümüzün büyük sıkıntılar yaşadığı böyle kritik bir dönemde, bana güvenen ve beni aday olarak öneren 270 kongre üyesinin iradesinin yok sayılması, 30 yıllık BJK Kongre ve Divan Kurulu Üyesi olarak şahsımı da hayal kırıklığına uğratmıştır.

Yurt dışında olduğunu öğrendiğimiz Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün Türkiye’ye dönmesinin akabinde, sağduyulu diğer Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile birlikte, camiamızı kaosa sürükleyebilecek hukuki bir sürece girmeyeceğimizi, bu konunun Derneğimiz Tüzüğünün 35. maddesine harfiyen uyulmak suretiyle sonuçlandırılacağını umuyorum. Gelişmeleri siz değerli Beşiktaşlılar ve spor kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim."