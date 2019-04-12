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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.04.2019 - 00:34, Son Güncelleme:

Hürser Tekinoktay'ın adaylığı kabul edilmedi

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Hürser Tekinoktay'ın adaylığı kabul edilmedi

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adaylığı için başvurusunu yapan Hürser Tekinoktay'ın 270 ıslak imzalı dilekçesi Divan Kurulu tarafından kabul edilmedi. Hürser Tekinoktay yaptığı açıklamada usule uygun olan 270 dilekçesinin Divan Kurulu tarafından teslim alınmadığını söyledi. 

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde aday olacağını açıklayan ve 270 ıslak imzalı dilekçe toplayan Hürser Tekinoktay'ın dilekçeleri Divan Kurulu tarafından kabul edilmedi. Yazılı bir açıklama yapan Hürser Tekinoktay, usule uygun olarak hazırlanan belgelerinin kabul edilmediğini ifade ederek, "Divan Başkanlık Kurulu Üyesi İlhan Gölvan tarafından evraklar kabul edilmeyerek başvurumuz reddedilmiştir" dedi.

Hürser Tekinoktay'ın açıklamaları şu şekilde: 

"Sevgili Beşiktaşlılar ve Basın Mensupları; 

Dün Divan Kurulu Genel Sekreterinin başvuruda sunulacak evraklarımızı şifahi olarak onaylayıp bugün aynı evraklarla beni resmi başvuruda bulunmam için kulübe davet etmesi üzerine, Divan Kurulu Başkanlığı'na resmi adaylık başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Ancak başvurumuz ekinde sunduğumuz, üyelerin bizi aday olarak önerdiğine dair 270 ayrı dilekçede yer alan ıslak imzalar ile ekindeki üyelik kartlarının fotokopileri ve gönderici takip tutanakları, dünkü onayın tam aksine, bugün Divan Başkanlık Kurulu Üyesi İlhan Gölvan tarafından kabul edilmeyerek adaylık başvurumuz reddedilmiştir. Başvuru işlemlerine başlanıp 270 ıslak imzanın tek tek sayılarak tespit edilmesi anında ve tüm evraklarımızın teslim alınacağı sırada, İlhan Gölvan bazı telefon görüşmeleri yapmış ve bu görüşmelerden sonra başvurumuzun kabul edilmediği, hatta dilekçemizin ve eklerinin dahi teslim alınmayacağı tarafımıza bildirilmiştir. 

Oysa başvurumuz ve ekleri, Dernek Tüzüğü hükümlerinde aranan, münferiden tek tek isim ve ıslak imza ile üye numarası şartlarını taşıdığı gibi, Tüzük’te şart olmamasına rağmen tüm üyelerin ayrı ayrı üyelik kimlik kartlarının fotokopilerini, adreslerini, telefonlarını, TC Kimlik Numaraları'nı, hatta teslimat saatlerini ve göndericinin kimlik türüne kadar tüm hukuki detayları taşıyan gönderi takip tutanaklarını dahi içermektedir. 

Kulübümüzün büyük sıkıntılar yaşadığı böyle kritik bir dönemde, bana güvenen ve beni aday olarak öneren 270 kongre üyesinin iradesinin yok sayılması, 30 yıllık BJK Kongre ve Divan Kurulu Üyesi olarak şahsımı da hayal kırıklığına uğratmıştır.

Yurt dışında olduğunu öğrendiğimiz Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün Türkiye’ye dönmesinin akabinde, sağduyulu diğer Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile birlikte, camiamızı kaosa sürükleyebilecek hukuki bir sürece girmeyeceğimizi, bu konunun Derneğimiz Tüzüğünün 35. maddesine harfiyen uyulmak suretiyle sonuçlandırılacağını umuyorum. Gelişmeleri siz değerli Beşiktaşlılar ve spor kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim." 

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