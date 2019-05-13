Hürser Tekinoktay: "Seçimin iptali için başvuracağız"

Beşiktaş’ta dün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Fikret Orman’a karşı aday olarak çıkan ve 1617 oy alan Hürser Tekinoktay, seçimin iptali için başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Aradaki farkın 1275 olduğunu ve bunun da hemen hemen 640 kişinin oyuna tekabül ettiğini söyleyen Tekinoktay, “640 kişi Fikret Orman yerine beni tercih etmiş olsaydı, ben kazanmış olacaktım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle 17. sandık. Bu sandıkta Metal İş Sendikası ve diğer sendikaların üyeleri oy kullandı. Baktığımız zaman cumartesi günü bu kişiler İstanbul’a getirilmiş, konaklamalarını yapmış, pazar günü de oy kullanmak için salona gelmişler. Sorsanız birçoğu takımdaki kalecinin adını bilmez. Bazıları Galatasaray taraftarı, Ankaragücü taraftarı ve bunlar fotoğraflarla ortaya çıkarıldı. Kendimizi Metal İş Sendikası’na kaybetmiş olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seçimin iptali için başvuracağız”

Seçimin iptal edilmesiyle ilgili olarak başvuruda bulunacaklarını söyleyen Hürser Tekinoktay, “Önümüzdeki günlerde başvuruyu yapacağız. Amacımız başkan olmak değil, Beşiktaş başkanını Beşiktaşlılar seçsin istiyoruz. Bize oy veren 1617 Beşiktaşlıya teşekkür ediyoruz. Antalya’dan, Samsun’dan, İzmir’den, Urfa’dan, bir sürü ilden sadece bize oy vermek için geldiğini söyleyen birçok Beşiktaşlı vardı. Sendika kapsamında örgütlü şekilde oy kullandırılan kişiler, demokratik teamüllere ihanet ediyorlar. Hem seçimin iptali için başvuruda bulunacağız ve hem de Denetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. 5268 kişinin üye yapıldığı bir yapı var. Bu usulsüz üyelikleri kimler meydana getirdiyse, burada nasıl bir çıkar durumu varsa bunun için dava açacağız. Burada bilirkişilerle tespit edilen bir durum söz konusu” açıklamasını yaptı.

“Mahkeme kararına karşın listeyi vermediler”

5268 usulsüz üye konusuyla ilgili davanın devam ettiğini söyleyen Hürser Tekinoktay, “Daha önce İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/247 sayılı dosyayla ilgili olarak istediği evraklar var. Mahkeme kararıyla Denetim Kurulu’ndan 3 kez 5268 kişinin isim listesi istendi. Ancak listeler verilmedi. Bunun üzerine avukatımız Aker Bey de isim listesinin verilmesini, verilmemesi halinde suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etti. Ancak şu ana kadar listeler verilmedi. Beşiktaşlıların iradesinin dışına çıkılan bir seçim yaşadık. Bu isim listesini vermeyen kurullar, bu işin sorumlusudur. Haklarındaki her türlü hukuki işlemleri başlatacağız. Beşiktaş’ı Beşiktaşlıların yöneteceği, hakiki Beşiktaşlıların kongrede olacağı bir yapıda olmak için çabalıyoruz ve bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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