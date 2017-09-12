Hürriyet'in yeni spor platformu 'Spor Arena'nın tanıtımı yapıldı

Hürrriyet Gazetesi spor alanında dijital yayıncılıkta önemli bir atılımı hayata geçirdi. 'Spor Arena' adı altında kurulan platformun tanıtımı için Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'nde bir gece düzenlendi.

Geceye Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Hürriyet CEO'su Çağlar Göğüş, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Digital İçerik Direktörü Ercüment İşleyen, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Hürriyet İcra Kurulu üyesi, Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Milli Takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörler Yılmaz Vural, Tolunay Kafkas, basketbol eski Milli Takım koçu Ergin Ataman, Milli atlet Ramil Guliyev, hakemler Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus, Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özdemir ve Şekip Mosturoğlu, eski milli basketbolcular Ömer Onan, Hüseyin Beşok ve Kerem Tunçeri, Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Galatasaraylı futbolcu Badu N'diaye ile eski futbolcular Rüştü Reçber, Ayhan Akman ile Hakan Ünsal'ın da aralarında bulunduğu spor ve iş camiasından birçok isim katıldı.

"FAİR PLAY VE EKONOMİK DEĞERİ ARTTIRACAK TÜM BAKIŞ AÇILARINA SPOR ARENA'DA YER VERECEĞİZ"

Gecenin açılış konuşmasını Hürriyet CEO'su Çağlar Göğüş yaptı. Göğüş yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Spor Arena platformu, bu platformun farkı ne olacak? Bu çok kritik. Tabii ki futbol hepimizin tutkusu. Fakat Spor Arena'da futbolun yanında basketbol, voleybol, e-spor ki bu şu anda en hızlı büyüyen branşlardan bir tanesi. Atletizm gibi birçok branşa ciddi anlamda yatırım yapacağız. Hem kadro hem içerik anlamında. Saran grubu ile görsel ve video anlamında bir işbirliğine imza attık. Bu vesile ile Spor Arena'da en önemli farklılıklardan bir tanesi de Premier Lig başta olmak üzere diğer bazı liglerin ve branşlarında video görüntüleri 24 saat okurun önünde olacak. Hepimiz biliyoruz okur daha fazla görüntü istiyor. Ayrıca ürünün tasarım ve teknolojisine de ciddi yatırımlar yaptık. Bütün bunların yanında en önemli amacımız da sporda Fair Play ve ekonomik değeri arttıracak tüm bakış açılarına Spor Arena'da yer vereceğiz.

FİKRET BİLA: SPOR DÜNYASINI MİLYONLARA ULAŞTIRACAK BİR MECRA HÜRRİYET DÜNYASI

Göğüş'ün ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila söz aldı. Bila "Spor evrensel bir uğraş. Aslında her spor dalına bakarsanız, insanoğlunun hayatta kalma mücadelesinin bir yansıması olduğunu görürsünüz. İlk çağlara göre farkı şudur ki insanoğlu hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi estetik bir hale getirmiştir. Ölüm, kalım mücadelesini aslında barış ve dostluk mücadelesi haline dönüştürmüştür. Hürriyet dünyası da spora çok önem veriyor. Spor bu mecranın çok önemli bir parçası. Spor dünyasını milyonlara ulaştıracak bir mecra Hürriyet dünyası. Ben buna Spor Arena'nın çok büyük bir katkısı olacağını biliyorum" diye konuştu.

"SPOR ARENA İLE BİRLİKTE KAPSAYICI, KUCAKLAYICI BAMBAŞKA BİR HABER DİLİ VE BAMBAŞKA BİR GAZETECİLİK GELECEK"

Bila'nın ardından kürsüye çıkan Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan, Spor Arena'yı anlattı. Aslan " Türkiye'de spor başka hiçbir sektörün büyüyemeyeceği kadar büyük bir hızla büyüyor. Bunu da sizin sayenizde yapıyor. Bisikletten, basketbola kadar, futboldan voleybola, atletizme kadar. Bugün bir Ramil Guliyev'i onurlandıracağız. Çünkü dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe Spor Kulübünün ve Türk ulusunun katkılarıyla dünya şampiyonu oldu. Böyle baktığınız zaman Türkiye'de sporun hiç de kötüye gitmediğini görebilirsiniz. Spor Arena ile birlikte inanın çok büyük farklılıklara hizmet edeceğiz. Bugüne kadar hemen hemen hepiniz medyadan çok şikayet ettiniz. Şikayet ettiğiniz konuların başında da belki de çoğu zaman provokatif yayıncılık anlayışı geliyordu. Şuna inanın artık, Spor Arena ile birlikte daha kapsayıcı, daha bilgilendirici, daha kucaklayıcı bambaşka bir haber dili ve bambaşka bir gazetecilik gelecek. Tüm kategorileri sahiplenen ve destekleyen spor yayıncılığı. Bizim vazgeçilmez ilkemiz bu. Yıllardan bu yana spor yayıncılığına hakim olan futbol anlayışının bir parça daha dışına çıkmayı arzuluyoruz. Kısacası olimpik sporun tüm dallarını kucaklamaya gayret edeceğiz. Yükselen yeni kategorileri sahiplenme. Bugüne kadar pek çoğumuzun farkına dahi varmadığı inanılmaz bir spor dalı var. E-spor, son şampiyonda Fenerbahçeli sporcular. E-spor ne? Bildiğiniz bilgisayar oyunu. Dünyada yaklaşık 100 milyona yakın kullanıcısı, sporcusu ve milyar Doları aşan müthiş bir ekonomisi var. Yükselen bu trende karşı Spor Arena hiçi ilgisiz kalmadı. Türkiye'de ilk kez Spor Arena ile hayata geçti. Sosyal medya odaklı yayıncılık. Sosyal medyaya artık çok kolay ulaşabiliyoruz. Biz bunu daha da çeşitlendirelim istedik. Hayatın içinde koşuyorsanız eğer hayatın içindeki herkesten haber alma kaygısı içindesiniz. Hürriyet'in muhabirleri her hafta yüz binlerce insana canlı yayınla ulaşıyorlar. Yüz binlerce sporsevere arkadaşlarımız yerinde, anında yayıncılık yapıyorlar" diye konuştu.

RAMİL GULİYEV'E PLAKET

Konuşmaların ardından Dünya Atletizm Şampiyonasında 200 metre erkeklerde altın madalya alan milli atlet Ramil Guliyev'e bir plaket verildi. Guliye plaketini almadan önce bir konuşma yaparak, "Madalya almak için çok uğraştık. Bundan sonraki hedefimiz Olimpiyat" dedi. Guliyev plaketini Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı'nın elinden aldı.