Hürat ve Yamanlarbeyi uçtu!
At Yarışları'nın klasik mücadelelerinden olan Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları nefesleri kesti...
Gazi Koşusu öncesi 3 Yaşlı İngiliz safkanlarının mücadeleleri pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti...
12 safkanın yer aldığı Dişi Tay Deneme koşusunda zafer Hürat'ın oldu... Murat Dıraguman'dan ın sahibi olduğu Hürat jokeyi Gökhan Kocakaya ile birinciliğe uzandı.
Erkek Tay Deneme Koşusu'nda ise 15 at start aldı. Sonucu merakla beklenen bu koşuda Yamanlarbeyi fotoyu önde geçti. Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi, jokeyi Mustafa Çiçek ile bu önemli koşuda rakiplerine şans tanımadı.
570 BİN LİRA İKRAMİYE
İki at da sahiplerine 570 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.
Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü’nde gerçekleştirilen törenlerde, kazanan tayların sahiplerine kupalarını Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı verdi.
Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşularını kazanan taylardan biri 30 Haziran’daki Gazi Koşusu ile 28 Eylül’deki Ankara Koşusu’nu da kazandığı takdirde Triple Crown yapmış olacak ve 1.650.000 TL’lik ekstra ödülü sahibine kazandıracak.
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