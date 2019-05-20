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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Hürat ve Yamanlarbeyi uçtu!

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Hürat ve Yamanlarbeyi uçtu!

At Yarışları'nın klasik mücadelelerinden olan Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları nefesleri kesti...

Gazi Koşusu öncesi 3 Yaşlı İngiliz safkanlarının mücadeleleri pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti...

12 safkanın yer aldığı Dişi Tay Deneme koşusunda zafer Hürat'ın oldu... Murat Dıraguman'dan ın sahibi olduğu Hürat jokeyi Gökhan Kocakaya ile birinciliğe uzandı.

Erkek Tay Deneme Koşusu'nda ise 15 at start aldı. Sonucu merakla beklenen bu koşuda Yamanlarbeyi fotoyu önde geçti. Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi, jokeyi Mustafa Çiçek ile bu önemli koşuda rakiplerine şans tanımadı.

570 BİN LİRA İKRAMİYE

İki at da sahiplerine 570 bin lira birincilik ikramiyesi kazandırdı.

Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü’nde gerçekleştirilen törenlerde, kazanan tayların sahiplerine kupalarını Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı verdi.
Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşularını kazanan taylardan biri 30 Haziran’daki Gazi Koşusu ile 28 Eylül’deki Ankara Koşusu’nu da kazandığı takdirde Triple Crown yapmış olacak ve 1.650.000 TL’lik ekstra ödülü sahibine kazandıracak.

Hürat ve Yamanlarbeyi uçtu

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